Derrick Rose pense que son nom va tomber dans l’oubli

On peut avoir été premier choix de Draft, nommé MVP – le plus jeune de l’histoire, de surcroît – et avoir son maillot retiré par les Bulls sans être convaincu de rester éternellement dans les mémoires.

C’est en tout cas ce que pense Derrick Rose, qui estime que les générations futures pourraient progressivement oublier son nom. Il faut dire que les blessures ont brutalement interrompu une trajectoire qui semblait devoir l’installer durablement parmi les plus grandes stars de la NBA.

« Pour être franc, vu la façon dont mon histoire s’est déroulée, d’ici quelques années, les gens ne se souviendront probablement plus de moi », a-t-il ainsi confié à Sports Illustrated. « Ce sera le gamin qui prendra vraiment le temps de faire des recherches et de s’intéresser à mon parcours qui saura qui j’étais réellement. »

Même les records et les bagues ne suffisent pas toujours…

Pour illustrer son propos, Derrick Rose prend l’exemple de plusieurs légendes des années 1960 dont les exploits semblent parfois lointains pour les nouvelles générations.

« Aujourd’hui, beaucoup de jeunes ne savent même pas qui est Wilt Chamberlain, alors qu’il a battu énormément de records, remporté toutes sortes de récompenses et accumulé les distinctions », souligne-t-il. « Pareil pour Bill Russell : certains ne le connaissent pas alors que personne n’a gagné autant de bagues que lui. Donc qui suis-je pour penser que des gens se souviendront forcément de moi ? Beaucoup m’oublieront certainement. »

Une réflexion qui en dit aussi beaucoup sur la manière dont l’ancien meneur voit sa propre carrière, marquée autant par son incroyable ascension que par la rupture d’un ligament croisé en 2012, qui a changé la suite de son parcours.

« Mais le jeune qui prendra le temps de découvrir mon histoire, j’espère qu’il ne tombera pas dessus uniquement par hasard », ajoute Derrick Rose.

À Chicago, où il est né et a grandi avant de devenir l’idole des Bulls, son nom semble toutefois beaucoup mieux protégé contre l’oubli. Son numéro 1 trône désormais au plafond du United Center, même si Derrick Rose a déjà expliqué ne pas souhaiter de statue à son effigie devant la salle.

Derrick Rose Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 CHI 81 37 47.5 22.2 78.8 1.2 2.7 3.9 6.3 1.5 0.8 2.5 0.2 16.8 2009-10 CHI 78 37 48.9 26.7 76.6 0.8 2.9 3.8 6.0 1.2 0.7 2.8 0.4 20.8 2010-11 ★ CHI 81 37 44.5 33.2 85.8 1.0 3.1 4.1 7.7 1.7 1.1 3.4 0.6 25.0 2011-12 CHI 39 35 43.5 31.2 81.2 0.7 2.7 3.4 7.9 1.3 0.9 3.1 0.7 21.9 2013-14 CHI 10 31 35.4 34.0 84.4 0.9 2.3 3.2 4.3 1.5 0.5 3.4 0.1 15.9 2014-15 CHI 51 30 40.5 28.0 81.3 0.7 2.5 3.2 4.9 1.2 0.7 3.2 0.3 17.7 2015-16 CHI 66 32 42.7 29.3 79.3 0.7 2.7 3.4 4.7 1.3 0.7 2.7 0.2 16.4 2016-17 NYK 64 33 47.1 21.7 87.4 1.0 2.8 3.8 4.4 1.3 0.7 2.3 0.3 18.0 2017-18 * All Teams 25 17 43.5 23.3 87.0 0.5 0.9 1.4 1.5 0.6 0.3 1.4 0.2 8.4 2017-18 * CLE 16 19 43.9 25.0 85.4 0.6 1.2 1.8 1.6 0.9 0.2 1.8 0.3 9.8 2017-18 * MIN 9 12 42.6 16.7 100.0 0.3 0.3 0.7 1.2 0.2 0.4 0.8 0.0 5.8 2018-19 MIN 51 27 48.2 37.0 85.6 0.7 2.1 2.8 4.3 1.1 0.6 1.6 0.2 18.0 2019-20 DET 50 26 49.0 30.6 87.1 0.5 1.9 2.4 5.6 1.0 0.8 2.5 0.3 18.1 2020-21 * All Teams 50 26 47.0 38.8 86.6 0.4 2.2 2.6 4.2 1.1 1.0 1.6 0.4 14.7 2020-21 * NYK 35 27 48.7 41.1 88.3 0.4 2.5 2.9 4.2 1.1 0.9 1.4 0.4 14.9 2020-21 * DET 15 23 42.9 33.3 84.0 0.4 1.5 1.9 4.2 1.1 1.2 1.9 0.3 14.2 2021-22 NYK 26 25 44.5 40.2 96.8 0.8 2.2 3.0 4.0 0.6 0.9 1.5 0.5 12.0 2022-23 NYK 8 13 47.7 45.0 100.0 0.3 1.6 1.9 2.3 0.8 0.1 1.4 0.3 6.8 Total 680 32 45.7 31.7 83.1 0.8 2.5 3.3 5.4 1.3 0.8 2.5 0.4 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.