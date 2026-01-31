Après avoir vu celle de Dwyane Wade, Derrick Rose ne veut pas d’une statue à Chicago

Le week-end dernier, entre larmes, humilité et respect, Derrick Rose est devenu le cinquième joueur des Bulls à observer son maillot, le mythique numéro 1, rejoindre le plafond du United Center.
Un bel hommage de la part de la franchise pour cet enfant de Chicago, plus jeune MVP de l’histoire en 2011, qui espère toutefois que rien d’autre – à l’exception du Hall of Fame ? – ne lui sera réservé à l’avenir.
Et surtout pas une statue. « Non, je ne veux pas de statue à mon effigie » a-t-il ainsi prévenu dans le dernier épisode de l’émission The Enterprise Zone, produite par Forbes. « J’ai l’impression que c’est une forme d’idolâtrie et je ne veux pas que qui que ce soit m’idolâtre. »
Derrick Rose en a même profité pour glisser une petite pique à un ancien rival, lui aussi issu de l’Illinois : Dwyane Wade. « Sans vouloir te manquer de respect, D-Wade… j’ai vu cette statue, et ça ira pour moi », a-t-il lâché, en référence à l’œuvre dévoilée devant le Kaseya Center en octobre 2024, et abondamment moquée depuis.
Un rappel, au fond, que les statues ont beau être un honneur pour les joueurs… elles ne sont pas toujours un cadeau.
|Derrick Rose
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2008-09
|CHI
|81
|37
|47.5
|22.2
|78.8
|1.2
|2.7
|3.9
|6.3
|1.5
|0.8
|2.5
|0.2
|16.8
|2009-10
|CHI
|78
|37
|48.9
|26.7
|76.6
|0.8
|2.9
|3.8
|6.0
|1.2
|0.7
|2.8
|0.4
|20.8
|2010-11 ★
|CHI
|81
|37
|44.5
|33.2
|85.8
|1.0
|3.1
|4.1
|7.7
|1.7
|1.1
|3.4
|0.6
|25.0
|2011-12
|CHI
|39
|35
|43.5
|31.2
|81.2
|0.7
|2.7
|3.4
|7.9
|1.3
|0.9
|3.1
|0.7
|21.9
|2013-14
|CHI
|10
|31
|35.4
|34.0
|84.4
|0.9
|2.3
|3.2
|4.3
|1.5
|0.5
|3.4
|0.1
|15.9
|2014-15
|CHI
|51
|30
|40.5
|28.0
|81.3
|0.7
|2.5
|3.2
|4.9
|1.2
|0.7
|3.2
|0.3
|17.7
|2015-16
|CHI
|66
|32
|42.7
|29.3
|79.3
|0.7
|2.7
|3.4
|4.7
|1.3
|0.7
|2.7
|0.2
|16.4
|2016-17
|NYK
|64
|33
|47.1
|21.7
|87.4
|1.0
|2.8
|3.8
|4.4
|1.3
|0.7
|2.3
|0.3
|18.0
|2017-18 *
|All Teams
|25
|17
|43.5
|23.3
|87.0
|0.5
|0.9
|1.4
|1.5
|0.6
|0.3
|1.4
|0.2
|8.4
|2017-18 *
|CLE
|16
|19
|43.9
|25.0
|85.4
|0.6
|1.2
|1.8
|1.6
|0.9
|0.2
|1.8
|0.3
|9.8
|2017-18 *
|MIN
|9
|12
|42.6
|16.7
|100.0
|0.3
|0.3
|0.7
|1.2
|0.2
|0.4
|0.8
|0.0
|5.8
|2018-19
|MIN
|51
|27
|48.2
|37.0
|85.6
|0.7
|2.1
|2.8
|4.3
|1.1
|0.6
|1.6
|0.2
|18.0
|2019-20
|DET
|50
|26
|49.0
|30.6
|87.1
|0.5
|1.9
|2.4
|5.6
|1.0
|0.8
|2.5
|0.3
|18.1
|2020-21 *
|All Teams
|50
|26
|47.0
|38.8
|86.6
|0.4
|2.2
|2.6
|4.2
|1.1
|1.0
|1.6
|0.4
|14.7
|2020-21 *
|NYK
|35
|27
|48.7
|41.1
|88.3
|0.4
|2.5
|2.9
|4.2
|1.1
|0.9
|1.4
|0.4
|14.9
|2020-21 *
|DET
|15
|23
|42.9
|33.3
|84.0
|0.4
|1.5
|1.9
|4.2
|1.1
|1.2
|1.9
|0.3
|14.2
|2021-22
|NYK
|26
|25
|44.5
|40.2
|96.8
|0.8
|2.2
|3.0
|4.0
|0.6
|0.9
|1.5
|0.5
|12.0
|2022-23
|NYK
|27
|13
|38.4
|30.2
|91.7
|0.3
|1.2
|1.5
|1.7
|0.7
|0.3
|0.8
|0.2
|5.6
|2023-24
|MEM
|24
|17
|46.1
|36.6
|88.9
|0.3
|1.6
|1.9
|3.3
|0.9
|0.3
|1.3
|0.1
|8.0
|Total
|723
|31
|45.6
|31.6
|83.1
|0.8
|2.5
|3.2
|5.2
|1.2
|0.7
|2.4
|0.3
|17.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.