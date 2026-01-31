Après avoir vu celle de Dwyane Wade, Derrick Rose ne veut pas d’une statue à Chicago

Le week-end dernier, entre larmes, humilité et respect, Derrick Rose est devenu le cinquième joueur des Bulls à observer son maillot, le mythique numéro 1, rejoindre le plafond du United Center.

Un bel hommage de la part de la franchise pour cet enfant de Chicago, plus jeune MVP de l’histoire en 2011, qui espère toutefois que rien d’autre – à l’exception du Hall of Fame ? – ne lui sera réservé à l’avenir.

Et surtout pas une statue. « Non, je ne veux pas de statue à mon effigie » a-t-il ainsi prévenu dans le dernier épisode de l’émission The Enterprise Zone, produite par Forbes. « J’ai l’impression que c’est une forme d’idolâtrie et je ne veux pas que qui que ce soit m’idolâtre. »

Derrick Rose en a même profité pour glisser une petite pique à un ancien rival, lui aussi issu de l’Illinois : Dwyane Wade. « Sans vouloir te manquer de respect, D-Wade… j’ai vu cette statue, et ça ira pour moi », a-t-il lâché, en référence à l’œuvre dévoilée devant le Kaseya Center en octobre 2024, et abondamment moquée depuis.

Un rappel, au fond, que les statues ont beau être un honneur pour les joueurs… elles ne sont pas toujours un cadeau.

Derrick Rose Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 CHI 81 37 47.5 22.2 78.8 1.2 2.7 3.9 6.3 1.5 0.8 2.5 0.2 16.8 2009-10 CHI 78 37 48.9 26.7 76.6 0.8 2.9 3.8 6.0 1.2 0.7 2.8 0.4 20.8 2010-11 ★ CHI 81 37 44.5 33.2 85.8 1.0 3.1 4.1 7.7 1.7 1.1 3.4 0.6 25.0 2011-12 CHI 39 35 43.5 31.2 81.2 0.7 2.7 3.4 7.9 1.3 0.9 3.1 0.7 21.9 2013-14 CHI 10 31 35.4 34.0 84.4 0.9 2.3 3.2 4.3 1.5 0.5 3.4 0.1 15.9 2014-15 CHI 51 30 40.5 28.0 81.3 0.7 2.5 3.2 4.9 1.2 0.7 3.2 0.3 17.7 2015-16 CHI 66 32 42.7 29.3 79.3 0.7 2.7 3.4 4.7 1.3 0.7 2.7 0.2 16.4 2016-17 NYK 64 33 47.1 21.7 87.4 1.0 2.8 3.8 4.4 1.3 0.7 2.3 0.3 18.0 2017-18 * All Teams 25 17 43.5 23.3 87.0 0.5 0.9 1.4 1.5 0.6 0.3 1.4 0.2 8.4 2017-18 * CLE 16 19 43.9 25.0 85.4 0.6 1.2 1.8 1.6 0.9 0.2 1.8 0.3 9.8 2017-18 * MIN 9 12 42.6 16.7 100.0 0.3 0.3 0.7 1.2 0.2 0.4 0.8 0.0 5.8 2018-19 MIN 51 27 48.2 37.0 85.6 0.7 2.1 2.8 4.3 1.1 0.6 1.6 0.2 18.0 2019-20 DET 50 26 49.0 30.6 87.1 0.5 1.9 2.4 5.6 1.0 0.8 2.5 0.3 18.1 2020-21 * All Teams 50 26 47.0 38.8 86.6 0.4 2.2 2.6 4.2 1.1 1.0 1.6 0.4 14.7 2020-21 * NYK 35 27 48.7 41.1 88.3 0.4 2.5 2.9 4.2 1.1 0.9 1.4 0.4 14.9 2020-21 * DET 15 23 42.9 33.3 84.0 0.4 1.5 1.9 4.2 1.1 1.2 1.9 0.3 14.2 2021-22 NYK 26 25 44.5 40.2 96.8 0.8 2.2 3.0 4.0 0.6 0.9 1.5 0.5 12.0 2022-23 NYK 27 13 38.4 30.2 91.7 0.3 1.2 1.5 1.7 0.7 0.3 0.8 0.2 5.6 2023-24 MEM 24 17 46.1 36.6 88.9 0.3 1.6 1.9 3.3 0.9 0.3 1.3 0.1 8.0 Total 723 31 45.6 31.6 83.1 0.8 2.5 3.2 5.2 1.2 0.7 2.4 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.