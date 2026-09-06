Sorti de prison, Glen Davis règle ses comptes

Glen Davis a retrouvé la liberté, mais n’a pas encore tourné la page. Condamné dans le vaste dossier de fraude au système d’assurance santé destiné aux anciens joueurs NBA, « Big Baby » estime avoir payé un prix disproportionné par rapport à d’autres personnes impliquées dans l’affaire.

L’ancien intérieur de Boston, Orlando et des Clippers avait été condamné à 40 mois de prison en 2024. Il en a finalement purgé 17 et reste soumis à trois années de liberté surveillée. Il affirme surtout avoir servi d’exemple.

« Ils voulaient littéralement faire de moi un exemple. Beaucoup de personnes ont fait l’objet d’une enquête », explique-t-il dans le podcast Locked In with Ian Bick. Et l’ancien Celtic n’hésite pas à citer certains noms pour dénoncer ce qu’il considère comme une différence de traitement.

« Kendrick Perkins, vous le voyez sur ESPN. Tony Allen était littéralement la troisième personne mentionnée dans l’acte d’accusation, avec sa femme. Il n’est pas en prison. Darius Miles n’est pas en prison. Et ces gars ont reçu de l’argent, des milliers de dollars. Pourquoi je me retrouve en prison alors qu’eux sont en liberté surveillée ou libres et que leur vie est toujours intacte ? »

Glen Davis affirme également que le périmètre initial de l’enquête dépassait largement celui des personnes finalement inculpées. Selon lui, quelque 180 personnes auraient été interrogées ou assignées dans le cadre de l’enquête.

Glen Davis assure avoir été dépassé par le système

Pour expliquer comment il s’est retrouvé impliqué dans cette fraude, Glen Davis remonte à la fin de sa carrière NBA. Après sa dernière saison dans la Grande Ligue, en 2014/15, il avait rejoint la BIG3 en 2018. Toujours gêné par une blessure au pied, il avait alors cherché à obtenir le remboursement de soins médicaux.

C’est dans ce contexte qu’il raconte avoir été approché par Alan Anderson et Terrence Williams, deux autres anciens joueurs passés par la BIG3 et impliqués dans le système frauduleux.

« Je ne savais pas vraiment ce qui se passait », assure-t-il. « Quand Alan Anderson et Terrence Williams sont venus me voir, je ne savais pas comment faire. Je savais simplement qu’il y avait cet argent. Alors j’ai demandé à mon conseiller financier et à mon business manager ce que je pouvais faire pour récupérer mon argent. »

Son conseiller financier aurait alors pris en charge les démarches, avant de lui demander de vérifier puis de signer les documents.

« À partir de là, j’ai fait partie du système », reconnaît Glen Davis, tout en assurant ne pas avoir compris l’ampleur du montage dans lequel il venait d’entrer.

Une réputation à reconstruire

Glen Davis affirme également que son propre conseiller financier a témoigné contre lui lors du procès, tandis qu’un médecin impliqué dans son dossier a invoqué son droit au silence.

« Et moi, je vais en prison pour 40 000 dollars… », résume-t-il.

Au-delà de son passage derrière les barreaux, le champion NBA 2008 avec Boston estime surtout que cette affaire a durablement abîmé son image.

« Vous perdez des relations que vous aviez construites pendant des années. Votre image est ternie. Tout le travail que vous avez fait pour être un modèle disparaît. Vous devez repartir de zéro », explique-t-il.

Glen Davis compte désormais se reconstruire notamment à travers une carrière d’acteur.

« Il faut être quelqu’un de spécial pour repartir de zéro. C’est difficile quand vous avez passé votre vie à construire une certaine image de vous-même. Mais c’est quelque chose que je peux faire. »