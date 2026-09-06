Christian Braun : « C’est une bonne chose qu’on ne croie plus en nous »

Les Nuggets ne sont peut-être plus l’épouvantail qu’ils étaient au lendemain de leur titre de 2023, mais Christian Braun se garderait bien de les enterrer. Mieux encore : l’arrière de Denver semble apprécier de voir les observateurs commencer à douter de son équipe.

« De temps en temps, ça fait du bien de prendre un coup en pleine face », explique-t-il au Denver Post. « Je l’ai déjà dit plusieurs fois : personnellement, ça me fait probablement du bien qu’on ne croie plus en moi. Et c’est sans doute également une bonne chose qu’on ne croie plus en notre équipe. »

L’été a effectivement profondément modifié l’effectif des Nuggets. Tim Hardaway Jr., Jonas Valanciunas, Jalen Pickett et surtout Peyton Watson sont partis, tandis que Alpha Diallo, Marvin Bagley III, Lonnie Walker IV et DeMar DeRozan ont rejoint Nikola Jokic et ses coéquipiers.

DeMar DeRozan, une nouvelle arme

L’arrivée de DeMar DeRozan est évidemment celle qui retient le plus l’attention. À 37 ans, l’ancien All-Star apporte une dose supplémentaire d’expérience à un groupe qui n’en manquait déjà pas.

« Je suis vraiment impatient de jouer avec un autre All-Star et d’apprendre à ses côtés », se réjouit Christian Braun. « J’ai toujours énormément confiance dans les décisions de notre ‘front office’ et dans l’équipe qu’il construit chaque année. »

Les interrogations n’ont pourtant pas disparu autour de Denver. Le Thunder reste extrêmement armé, tandis que Victor Wembanyama et les Spurs représentent désormais une menace supplémentaire à l’Ouest. Et le noyau champion de 2023 avance désormais dans sa pleine maturité, avec plusieurs cadres qui ont accumulé les pépins physiques la saison passée.

Pas de quoi inquiéter Christian Braun.

« Tant qu’on aura Jok, tant qu’on aura Mal [Jamal Murray], AG [Aaron Gordon] et ce staff, on sera toujours dans une très bonne situation », assure-t-il. « Avec ces gars-là, on a une chance de gagner le titre et c’est pour ça qu’on est là : gagner des titres. On a tout ce dont on a besoin. »

Le départ de Peyton Watson pourrait néanmoins accentuer la pression qui pèse désormais sur Christian Braun. Après avoir tourné à 15.4 points par match et 39.7% à 3-points en 2024/25, l’arrière est retombé à 12.0 points et seulement 30.1% derrière l’arc la saison dernière. Une baisse de régime qui s’explique aussi par ses problèmes physiques.

À 25 ans, et au moment d’entamer la première saison de sa prolongation à 125 millions de dollars sur cinq ans, Christian Braun sait donc ce qui l’attend.

« Je pense qu’on va laisser tout ça derrière nous. Je n’ai plus vraiment envie de parler de la saison dernière. J’ai énormément travaillé pour passer à autre chose et je vais continuer à travailler », conclut-il. « Je sais qui je suis et je sais quel joueur je suis. Je sais que je vais rebondir et retrouver la place qui doit être la mienne la saison prochaine. »

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 15:32 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20:11 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 2024-25 DEN 79 33:52 58.0 39.7 82.7 1.2 3.9 5.2 2.6 2.2 1.1 1.0 0.5 15.4 2025-26 DEN 44 31:48 51.9 30.1 78.2 1.4 3.4 4.8 2.7 2.3 0.7 1.0 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.