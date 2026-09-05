Télévision : Charles Barkley annonce (encore) sa retraite

À force, Charles Barkley risque de finir par ne plus être cru. À 63 ans, l’ancien MVP vient une nouvelle fois d’annoncer que la fin de sa carrière de consultant était proche. Cette fois, il fixe l’échéance au terme de la saison 2026/27, et lie directement sa décision à celle de son compère Ernie Johnson.

Invité du podcast de Bill Simmons, Charles Barkley explique qu’il avait accepté de poursuivre deux années supplémentaires avec Inside The NBA à la demande de son présentateur historique. Son objectif était notamment de permettre à l’équipe de production de conserver son emploi au moment où l’émission quittait TNT pour être diffusée sur ESPN et ABC, tout en restant produite par TNT Sports.

« À l’heure actuelle, à moins qu’Ernie ne change d’avis, l’an prochain sera ma dernière année, à 100 % », assure ainsi Charles Barkley. Les deux hommes, qui travaillent ensemble depuis l’arrivée de « Chuck » sur TNT en 2000, auraient donc prévu de partir ensemble. « On est un package », résume l’ancien intérieur.

Une retraite annoncée depuis plus de dix ans

Seule réserve, et elle est de taille : Charles Barkley a déjà annoncé ou envisagé son départ un paquet de fois.

Dès 2012, après seulement treize années derrière un micro, il expliquait qu’il se voyait difficilement poursuivre jusqu’au bout de son contrat. Deux ans plus tard, il se disait à nouveau prêt à arrêter. Puis il avait fixé ses 60 ans comme limite, avant d’assurer en 2022 que son contrat en cours serait probablement son dernier.

Quelques mois plus tard, il signait pourtant une prolongation de dix ans avec TNT. Sports Media Watch avait d’ailleurs recensé plusieurs de ses précédentes annonces de retraite…

Et l’histoire s’est répétée en 2024. Alors que TNT était sur le point de perdre les droits de la NBA, Charles Barkley avait été catégorique : la saison 2024/25 serait sa dernière à la télévision, « peu importe ce qu’il va se passer ».

Moins de deux mois plus tard, il revenait sur sa décision et annonçait finalement vouloir rester avec TNT Sports !

Cette fois sera-t-elle donc la bonne ? L’élément nouveau vient surtout d’Ernie Johnson, âgé de 70 ans, même si ce dernier n’a pas encore publiquement confirmé qu’il quitterait effectivement l’émission après la saison 2026/27. Charles Barkley assure en tout cas que sa décision dépendra de celle de son ami.