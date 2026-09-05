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Sekou Doumbouya poursuit sa carrière en Espagne

Publié le 5/09/2026 à 11:46 Twitter Facebook

Europe – Ancien 15e choix de la Draft NBA, Sekou Doumbouya s’est engagé avec San Pablo Burgos pour la saison 2026/27. L’ancien Piston disputera la Liga ACB et l’EuroCup.

Sekou DoumbouyaNouveau club pour Sekou Doumbouya. À seulement 25 ans, l’ancien grand espoir du basket français va poursuivre sa carrière en Espagne puisqu’il s’est engagé pour la saison avec San Pablo Burgos.

Un nouveau rebond pour celui qui avait été sélectionné en 15e position de la Draft 2019 par les Pistons. Arrivé très jeune en NBA, Sekou Doumbouya n’était jamais parvenu à s’installer dans la rotation de Detroit, malgré quelques performances prometteuses durant sa saison rookie, avant de connaître également un court passage chez les Lakers.

Au total, l’ailier a disputé 96 matchs dans la Grande Ligue, pour 5,7 points et 2,8 rebonds de moyenne, avant d’être critiqué pour son manque de sérieux et de devoir repartir à la recherche de temps de jeu loin de la NBA. Après un passage en G-League, il avait notamment tenté de se relancer avec Roanne en 2024.

Un retour en Liga ACB

Sekou Doumbouya avait ensuite rejoint le MoraBanc Andorra, découvrant ainsi la Liga ACB. Une expérience plutôt convaincante puisqu’il avait compilé 11,3 points et 4,5 rebonds de moyenne lors de la saison 2024/25.

Après une saison au Japon, sous les couleurs des Koshigaya Alphas, le voilà de retour en Espagne, cette fois avec Burgos. Une destination qui doit lui permettre de retrouver davantage de stabilité, mais également de se mesurer à une concurrence relevée puisque son nouveau club disputera aussi l’EuroCup cette saison.

Alors qu’il n’a encore que 25 ans, malgré une carrière pro déjà bien remplie, l’ancien des Pistons et des Lakers tente ainsi de relancer une nouvelle fois une trajectoire qui l’avait conduit très tôt jusqu’en NBA. Burgos représente désormais une nouvelle occasion de rappeler tout son potentiel… qu’il n’a jamais entièrement réussi à exploiter.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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