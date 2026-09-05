Corey Brewer retourne en NCAA pour poursuivre sa carrière de coach

Près de vingt ans après avoir quitté les parquets universitaires, Corey Brewer va retrouver la NCAA. Selon Jeff Goodman, l’ancien joueur des Wolves, des Mavericks ou encore des Rockets va en effet intégrer le staff de Ryan Pannone à Arkansas State en tant qu’assistant.

Un choix assez logique puisque les deux hommes se connaissent bien. Ils avaient travaillé ensemble à New Orleans, lorsque Ryan Pannone était assistant chez les Pelicans et que Corey Brewer s’occupait notamment du développement des joueurs. Après treize saisons en NBA, Corey Brewer avait raccroché en 2020 pour rejoindre immédiatement les Pelicans.

D’abord chargé du développement, il avait progressivement pris davantage de responsabilités jusqu’à devenir assistant, puis à diriger l’équipe de New Orleans lors de la Summer League 2025.

Mais après six années passées en Louisiane, la franchise avait toutefois choisi au printemps dernier de ne pas le conserver dans le cadre de la restructuration de son staff.

Retour aux sources

À 40 ans, Corey Brewer va donc poursuivre son apprentissage dans un environnement qu’il connaît parfaitement. Avant d’être choisi en 7e position de la Draft 2007 par Minnesota, l’ailier avait marqué l’histoire de Florida, aux côtés notamment de Joakim Noah et Al Horford.

Les Gators avaient remporté deux titres NCAA consécutifs, en 2006 puis 2007, et Corey Brewer avait été désigné MOP du Final Four lors du deuxième sacre. Quatre ans plus tard, il avait ajouté un titre NBA à son palmarès.

Défenseur infatigable et « energizer » durant toute sa carrière (avec tout de même une pointe à 51 points sous le maillot des Wolves en 2014), Corey Brewer va désormais tenter de transmettre ces qualités.

Il rejoint au passage un programme en progression. Pour sa première saison à la tête d’Arkansas State, Ryan Pannone a remporté 20 matchs malgré un effectif ne comptant aucun joueur de la saison précédente, tout en terminant à la deuxième place de la Sun Belt. Une performance qui lui avait permis d’être finaliste du trophée Joe B. Hall, récompensant le meilleur coach de première année en Division I.