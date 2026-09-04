Programme du soir | Les Bleues entrent en scène face à la Hongrie

Après une préparation express, place aux choses sérieuses pour Gabby Williams, Marine Johannès, Dominique Malonga et leurs coéquipières.

Les Bleues lancent en effet leur Coupe du monde 2026 à Berlin face à la Hongrie, avec l’objectif de prendre immédiatement les commandes du groupe B. Sur le papier, la France part très largement favorite, mais l’enjeu sera aussi de trouver rapidement des automatismes. Huit des douze joueuses de Jean-Aimé Toupane évoluent cette saison en WNBA et le groupe n’est au complet que depuis quelques jours.

Après la Hongrie, les Françaises enchaîneront dès samedi soir contre la Corée du Sud, avant de terminer leur phase de poules lundi face au Nigeria. L’objectif est clair : terminer premières du groupe afin de se qualifier directement pour les quarts de finale et d’éviter un barrage supplémentaire.

21h00 | Hongrie – France | TFX, TF1+ et beIN Sports 2