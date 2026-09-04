Enes Kanter attaque le Chicago Sky en justice

Nouveau rebondissement dans l’affaire entre Enes Kanter Freedom et le Chicago Sky puisqu’elle se poursuit désormais devant les tribunaux. L’ancien intérieur NBA a déposé une plainte de 15 pages devant un tribunal fédéral de l’Illinois contre la franchise WNBA, la ville de Chicago et le gestionnaire de la Wintrust Arena.

Tout remonte au match entre Chicago et Indiana du 23 août. Installé au bord du terrain avec un tee-shirt portant l’inscription « WOMAN noun. adult human female » (« Femme, nom : être humain adulte de sexe féminin »), Enes Kanter avait eu un échange houleux avec Natasha Cloud, engagée publiquement en faveur des droits LGBTQ+.

Lors d’un temps-mort, la meneuse du Sky s’était dirigée vers lui et lui avait crié dessus. Enes Kanter Freedom s’était alors levé, les bras écartés, et avait effectué quelques pas en direction du terrain avant d’être stoppé par la sécurité puis expulsé. Le Sky avait ensuite décidé de lui en interdire l’accès pour les rencontres WNBA.

Une violation du Premier amendement ?

Pour Michael Alter, propriétaire du Sky, la décision n’était pas liée au message affiché sur le tee-shirt mais bel et bien au comportement de l’ancien joueur. Selon lui, Enes Kanter Freedom cherchait à provoquer Natasha Cloud et son déplacement vers le parquet constituait une menace potentielle.

« Le travail de la sécurité n’est pas d’attendre qu’une menace s’intensifie », avait-il expliqué. « Il a commencé à marcher. Ils n’ont pas attendu de voir jusqu’où il allait aller ni ce qu’il allait faire. »

Provocateur, Enes Kanter Freedom présente une lecture totalement différente de l’incident. Il affirme avoir exercé pacifiquement sa liberté d’expression et estime que son expulsion, puis son bannissement, constituent une violation du Premier amendement.

« Vous n’êtes pas obligés d’être d’accord avec mes propos, mais vous n’avez pas le droit de me réduire au silence à cause d’eux », a-t-il écrit en annonçant sa plainte. « Je ne me laisserai pas intimider. Je ne me tairai pas. »

Ce sera désormais à la justice fédérale de déterminer si les mesures prises à son encontre relevaient de la sécurité de l’enceinte ou si elles ont effectivement porté atteinte à ses droits.