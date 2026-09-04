Coup d’envoi pour la Kobe 3 « FC Barcelona »

Près de vingt ans après sa sortie, la Kobe 3 Low Protro jouit toujours de la même cote auprès du grand public. Nike ne s’y est pas trompé en sortant les deux versions Low « WNBA All-Star » et « Atomic Pink » au cours du mois d’août.

Bonne nouvelle, la Kobe 3 Protro version Low a entamé la rentrée sur la même dynamique avec la sortie de deux nouveaux coloris !

La semaine a débuté avec la version « Grinch », habillée de deux tons de vert sur la tige et la semelle. La suite est dispo depuis aujourd’hui avec le coloris en collaboration avec le FC Barcelone. Celle-ci se présente en « Purple and Black » au niveau de la tige et de la semelle, avec des finitions dorées, que ce soit sur le « Swoosh » situé au talon ou sur les logos « Stealth » et du club catalan figurant sur les languettes.

Les coloris « Grinch » et « FC Barcelona » de la Nike Kobe 3 Low Protro sont à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.