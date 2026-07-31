Déjà un nouveau coloris pour la Kobe 3 !

La Kobe 3 se retrouve à nouveau sur le devant de la scène ! Après avoir refait surface en marge du WNBA All Star Game le week-end dernier via un coloris en blanc et rose, revoilà déjà le troisième modèle signature de Kobe Bryant sous une nouvelle version !

Baptisée « Atomic Pink », celle-ci se présente intégralement en rose saumon, avec quelques finitions un poil plus foncées, sur le « Swoosh » présent au niveau du talon, ou encore sur le logo « Stealth » au niveau de la languette.

Près de vingt ans après sa sortie et moins de trois mois après la sortie du coloris « Mambacita », la Kobe 3 reste toujours autant appréciée du grand public.

Ce coloris « Atomic Pink » est à retrouver à partir de ce soir minuit sur Basket4Ballers au prix de 190 euros !