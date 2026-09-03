Il y a 20 ans, l’Espagne devenait championne du monde… sans Pau Gasol

Difficile d’imaginer l’âge d’or de l’Espagne sans Pau Gasol. Pourtant, c’est justement sans son meilleur joueur sur le terrain que la « Roja » a décroché, il y a exactement 20 ans, le premier grand titre de cette génération.

Le 3 septembre 2006, à Saitama, l’Espagne ne fait qu’une bouchée de la Grèce (70-47) en finale de la Coupe du monde. Une démonstration d’autant plus inattendue que, deux jours plus tôt, les Espagnols avaient perdu Pau Gasol dans les dernières minutes d’une demi-finale irrespirable face à l’Argentine.

Auteur de 19 points, 11 rebonds et 3 contres, l’intérieur des Grizzlies était mal retombé après un contact avec Fabricio Oberto. Malgré la douleur, il avait encore inscrit deux lancers francs avant de quitter le terrain. L’Espagne avait finalement survécu (75-74), Andrés Nocioni manquant le tir de la gagne dans les dernières secondes.

Mais les examens avaient révélé une fracture partielle du cinquième métatarsien du pied gauche…

« Pau joue aussi »

Face à une Grèce qui vient de créer la sensation en éliminant Team USA (101-95), les Espagnols entrent sur le parquet avec des tee-shirts portant l’inscription « Pau también juega », soit « Pau joue aussi ».

Et si Pau Gasol ne peut effectivement pas jouer, ses coéquipiers vont rapidement s’assurer qu’il n’aura pas à regretter son absence.

Felipe Reyes prend sa place dans le cinq et inscrit six des dix premiers points espagnols. Après un premier quart-temps remporté 18-12, Juan Carlos Navarro et Jorge Garbajosa assomment la Grèce avec un 10-0 pour démarrer le deuxième acte.

À la pause, le score est déjà de 43-23. Lorsque Berni Rodriguez inscrit le sixième tir à 3-points espagnol de la première période, Pau Gasol bondit même de son siège… avant de célébrer sur un seul pied !

La Grèce ne reviendra jamais. Navarro et Garbajosa terminent avec 20 points chacun, le futur joueur des Raptors convertissant notamment 6 de ses 11 tentatives à 3-points. Carlos Jimenez ajoute 11 rebonds tandis que Felipe Reyes compile 10 points. Pepu Hernandez s’appuie également sur Marc Gasol, alors âgé de seulement 21 ans, qui apporte 7 rebonds et son impact défensif face à Sofoklis Schortsanitis.

« Tout le monde pensait que sans Gasol, nous n’avions aucune chance, mais l’Espagne a prouvé qu’elle avait une équipe », résumera ensuite José Luis Saez, le président de la fédération espagnole.

Le début de l’âge d’or espagnol

L’Espagne s’impose 70-47 et devient championne du monde pour la première fois de son histoire, en terminant la compétition invaincue.

Pau Gasol peut alors rejoindre ses coéquipiers pour célébrer. Malgré son absence en finale, ses 21.3 points, 9.4 rebonds et 2.4 contres de moyenne lui valent le trophée de MVP du tournoi. Jorge Garbajosa l’accompagne dans le meilleur cinq, aux côtés de Manu Ginobili, Carmelo Anthony et Theo Papaloukas.

« Je suis très heureux de recevoir cette récompense », réagit alors Pau Gasol, surtout admiratif du travail effectué par ses coéquipiers pour terminer le travail sans lui.

Ce 3 septembre 2006 marque surtout le véritable point de départ de l’âge d’or du basket espagnol. Dans les années suivantes, cette génération remportera les Euros 2009, 2011 et 2015, deux médailles d’argent olympiques en 2008 et 2012 puis le bronze en 2016.

Treize ans après Saitama, l’Espagne décrochera un deuxième titre mondial. Mais le premier restera forcément particulier : remporté sans Pau Gasol sur le terrain, mais avec son nom sur le maillot de tous ses coéquipiers.