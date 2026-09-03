Dash Daniels attire déjà une demi-douzaine de franchises NBA

À dix mois de la prochaine Draft, les franchises NBA ont déjà sorti leurs carnets de notes. Et Dash Daniels est l’un des joueurs qui suscitent le plus de curiosité.

D’après la NBL, des représentants du Thunder, des Warriors, du Magic, des Blazers, des Rockets et du Heat doivent ainsi faire le déplacement à Bendigo pour le NBL Blitz, tournoi de présaison réunissant les dix équipes du championnat australien.

Les scouts ne seront évidemment pas présents uniquement pour lui, mais la NBL précise que Dash Daniels fera partie des joueurs particulièrement observés. Rien de très étonnant concernant le petit frère de Dyson Daniels, qui avait choisi dès 2024 le programme « Next Stars » de la NBL pour préparer son arrivée en NBA.

Âgé de 18 ans, l’arrière de 1m96 a changé d’environnement cet été puisqu’après une première saison avec Melbourne United, il a rejoint les South East Melbourne Phoenix pour poursuivre son développement. Une première campagne professionnelle durant laquelle il avait disputé 35 rencontres, dont 11 comme titulaire.

Une première audition réussie

Élu meilleur défenseur de l’Adidas EuroCamp cet été, Dash Daniels possède évidemment quelques points communs avec son grand frère, devenu l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de NBA.

Mais le futur candidat à la Draft 2027 doit aussi démontrer qu’il peut progresser offensivement et peser davantage avec le ballon. Son premier passage devant les scouts présents à Bendigo s’est plutôt bien déroulé.

Lors de la large victoire des Phoenix face aux Sydney Kings (101-84), Dash Daniels a inscrit 11 points et capté 7 rebonds, contribuant au succès de sa nouvelle équipe.

Une première audition intéressante alors que le programme « Next Stars » est devenu un véritable tremplin vers la Grande Ligue. Sur les sept dernières Drafts, sept joueurs issus du programme ont été sélectionnés au premier tour. LaMelo Ball, Josh Giddey, Ousmane Dieng et Alexandre Sarr ont même tous intégré la « lottery ».