Keshad Johnson a accepté de reculer pour mieux rebondir

En marge de la signature de Nick Richards à Miami, on apprenait également celle de Keshad Johnson. Pour celui-ci, il s’agit en l’occurrence d’un retour, puisqu’il avait déjà disputé les deux dernières saisons en Floride (3.7 points et 1.9 rebond sur 48 matchs).

La différence, c’est que le lauréat 2026 du Dunk Contest a obtenu un simple « two-way contract » de la part du Heat, alors qu’il était parvenu à décrocher un « vrai » contrat depuis plus d’un an. Résultat, son salaire annuel est passé de 1.9 million de dollars à « seulement » à 680 000 dollars.

« Je ne dirais pas que c’est difficile. C’est un business », relativise en tout cas l’ailier, sur le fait de passer d’un contrat standard à un contrat plus précaire, qui le limitera en prime à 50 matchs dans la Grande Ligue. « Pour les gars dans ma situation, qui ont aussi été au minimum salarial, il faut simplement essayer de s’accrocher et de rester dans la ligue aussi longtemps que possible, de vivre ce rêve aussi longtemps que possible. Je me sentais bien ici avec le Heat et je n’étais pas prêt à partir. J’ai encore beaucoup de choses à finir ici. »

Une meilleure exposition à Miami qu’ailleurs

Clairement, les opportunités ne seront pas nombreuses pour Keshad Johnson la saison prochaine, car il se trouve à un poste où Giannis Antetokounmpo, Andrew Wiggins, Klay Thompson, Nikola Jovic ou encore Simone Fontecchio semblent partir avec une (grosse) longueur d’avance…

Néanmoins, le joueur de 25 ans se dit confiant par rapport à la situation : « Je dois capitaliser sur chaque opportunité qui s’offre à moi, dès que je pose un pied sur le parquet », prévient-il, tandis qu’il assure avoir tout de même été approché par « quelques équipes » cet été.

Comme le Heat possède encore une place de libre dans son effectif, il se peut toutefois que Keshad Johnson la récupère en cours de saison, en cas de performances convaincantes.

Keshad Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIA 16 6:08 69.2 42.9 44.4 0.4 1.4 1.8 0.3 0.7 0.3 0.3 0.3 2.7 2025-26 MIA 32 8:45 49.0 29.5 72.4 0.8 1.1 1.9 0.3 0.9 0.5 0.4 0.3 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.