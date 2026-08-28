Nick Richards s’engage à son tour avec le Heat

Quelques jours après avoir signé Klay Thompson, le Heat enregistre maintenant l’arrivée de Nick Richards pour un an, sans doute au minimum salarial, même si son contrat n’est pas encore garanti. Un joueur qui figurait sur les tablettes de la franchise floridienne depuis quelque temps, au point de carrément s’entraîner avec elle ce mois-ci.

ESPN précise que Miami possède aujourd’hui 14 joueurs sous contrat et que le pivot vient ainsi densifier une raquette composée jusqu’ici de Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis et Vladislav Goldin. Pat Riley souhaitait recruter un intérieur capable d’écarter le jeu et/ou de protéger le cercle, et le voilà désormais comblé, alors qu’il reste de l’argent pour une autre recrue.

Passé par Phoenix et Chicago la saison dernière, pour 5.8 points et 5.1 rebonds de moyenne, Nick Richards débarque en tout cas pour apporter ses qualités athlétiques, sa taille et sa dissuasion à l’effectif d’Erik Spoelstra. Drafté au deuxième tour en 2020, il s’était initialement révélé à Charlotte entre 2022 et 2024.

À noter que le Jamaïcain ne signe pas seul en Floride, puisque Hoopshype annonce la re-signature de Keshad Johnson qui, comme en 2024/25, sera en possession d’un « two-way contract » à South Beach. Il s’était fait un nom en tout début d’année, en remportant le Dunk Contest.

Nick Richards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 18 3:30 44.4 0.0 63.6 0.2 0.4 0.6 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.8 2021-22 CHA 50 7:20 66.7 69.8 0.7 1.0 1.7 0.3 1.0 0.2 0.5 0.4 3.0 2022-23 CHA 65 18:43 62.9 100.0 74.9 2.3 4.1 6.4 0.6 2.4 0.2 0.9 1.1 8.2 2023-24 CHA 67 26:15 69.1 0.0 73.7 2.6 5.5 8.0 0.8 2.6 0.4 1.1 1.1 9.7 2024-25 PHO 36 22:40 60.5 0.0 82.2 2.7 5.9 8.6 0.6 2.6 0.2 1.3 0.8 9.5 2024-25 CHA 21 20:57 56.1 0.0 67.8 2.4 5.1 7.5 1.3 2.3 0.3 1.6 1.2 8.9 2025-26 CHI 20 22:21 52.3 27.8 63.0 2.1 5.5 7.6 0.4 2.5 0.3 1.7 0.9 9.4 2025-26 PHO 28 9:04 49.3 67.9 1.3 2.0 3.3 0.3 1.4 0.1 0.9 0.5 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.