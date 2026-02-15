Keshad Johnson fier d’intégrer la famille des plus grands dunkeurs

Après Mac McClung, qui brillait essentiellement en G-League, le concours de dunks a sacré un nouvel inconnu, Keshad Johnson, un rookie du Heat non-drafté à sa sortie d’Arizona.

Félicité par Micky Arison, le propriétaire du Heat, et son président, l’illustre Pat Riley, le vainqueur du Slam Dunk Contest n’en revient toujours pas d’avoir été jugé par des légendes, chez lui, en Californie.

« Je regarde la NBA depuis toujours. Être entouré de toutes ces légendes… c’est littéralement un rêve. Je ne peux pas mettre de mots dessus. Être au centre de la scène avec Julius Erving, Dominique Wilkins, serrer leurs mains… c’est fou » confie-t-il. « Je sais qui ils sont. Maintenant ils savent qui je suis. On fait partie de la même famille. La prochaine génération viendra après moi. Peut-être qu’ils me regarderont comme moi je les ai regardés. Et je serai accessible pour eux. »

Dans une soirée des concours décevante, Kesahd Johnson a apporté fraîcheur et spontanéité. Son bonheur d’être là était communicatif, et pas uniquement parce qu’il a célébré chaque dunk par quelques pas de danse.

Inspirer le Heat pour aller chercher le titre

« Franchement, je suis juste tellement reconnaissant d’être ici. Pour moi, c’est comme être à la maison. Je viens de la côte Ouest, d’Oakland, en Californie. C’est chez moi. C’est la West Coast. On a notre style. On a notre saveur. Je me sentais à la maison. Quand j’ai vu tout le monde, les fans, c’était exactement comme je l’avais rêvé » poursuit-il. « Quand tu es dans un rêve, tu le contrôles. Tu peux tout faire dans ton rêve. J’ai senti que les fans étaient avec moi. J’ai simplement fait ce que je sais faire, j’ai donné le meilleur de moi-même. »

Désormais, il a hâte de « ramener la coupe à la maison », et que sa réussite inspire toute son équipe.

« Je ramène le trophée. On va s’ambiancer dans le vestiaire. On a goûté à ce que c’est qu’un trophée. Maintenant on vise le grand. On vise le grand titre. J’espère que ça donnera de l’énergie à tout le monde » conclut-il.