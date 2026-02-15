Matchs
Slam Dunk Contest 2026 | Keshad Johnson, vainqueur d’un triste concours

All-Star Game 2026 – Au terme d’un concours qui n’a pas été à la hauteur des strass et paillettes d’Hollywood, Carter Bryant s’est manqué sur son dernier dunk pour offrir la victoire à Keshad Johnson.

Après le triplé de Mac McClung, le concours de dunks faisait peau neuve cette saison avec quatre nouveaux participants. Le pivot des Lakers Jaxson Hayes, le rookie des Spurs Carter Bryant, le fils de Jason Richardson et rookie d’Orlando Jase Richardson, et l’ailier du Heat Keshad Johnson.

Pour juger le concours, la NBA a fait appel à quatre légendes du dunk contest (Dr J, Dominique Wilkins, Dwight Howard, et Brent Barry) et un vétéran des Clippers (Corey Maggette).

Carter Bryant et Keshad Johnson dominent le premier tour

Le premier tour laisse l’Intuit Dome sur sa faim. Jaxson Hayes déçoit, Jase Richardson se fait une frayeur en tombant sur son deuxième dunk. Ils sont tous les deux éliminés.

Carter Bryant avec un hommage à Vince Carter lors de son premier dunk et un windmill puissant lors de son second dunk reçoit le meilleur score total du premier tour.

En finale, il sera face à l’ambianceur Keshad Johnson. L’ailier du Heat, originaire d’Oakland, arrive en dansant et il dunke au-dessus du rappeur E-40 en faisant la pause de Karl Malone. Il assure son deuxième dunk pour rejoindre aisément la finale.

Keshad Johnson par défaut

La finale débute par un duel de “riders”. Keshad Johnson en écrabouille en passant sous le cercle alors que Carter Bryant monte en haute altitude pour récupérer le ballon et regarder le cercle droit dans les yeux. Le Spur reçoit le premier 50 du concours, et le joueur du Heat le suit de près avec un 49,6.

Keshad Johnson nous offre un windwill en partant à l’intérieur de la ligne des lancers francs et récolte uniquement un 47,8 points. Carter Bryant a alors la voie libre pour remporter ce concours. Au lieu de finir en beauté, il rate trois tentatives en se passant la balle contre la planche et doit se rattraper en faisant un 360 qui lui vaut un petit 43. Insuffisant pour graver son nom dans l’histoire

Keshad Johnson est donc le nouveau roi du dunk dans un des concours les plus pauvres de l’histoire.

PREMIER TOUR

Carter Bryant – 94,8 points

Keshad Johnson –  92,8 points

Jaxson Hayes – 91,8 points

Jase Richardson  – 88,8 points

FINALE

Keshad Johnson –  97,4 points

Carter Bryant – 93 points

 

Par Melvin Karsenti
