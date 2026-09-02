Domantas Sabonis toujours plus proche d’un départ des Kings

Domantas Sabonis est toujours à Sacramento, mais pour combien de temps ? Alors qu’il avait été rendu disponible par les Kings cet été sans finalement être transféré, le Lituanien avait décidé de tourner la page pour se réinvestir pleinement dans le projet de la franchise.

Sauf que les dernières informations d’Anthony Slater laissent penser que les deux camps finiront bien par se séparer. Dans le dernier épisode du « Hoop Collective » d’ESPN, le journaliste explique notamment que Sacramento ne souhaite pas discuter d’une prolongation avec son intérieur, pourtant éligible.

« Sabonis et Scott Perry ont une relation très transparente », précise-t-il, en rappelant que les Kings ont déjà discuté de plusieurs scénarios de transfert avec des franchises de la conférence Est au cours de l’année écoulée. « Sabonis se réinvestit avec les Kings pour l’instant, mais je pense que nous savons tous où cela mène ».

Un changement d’agents qui interpelle

Un autre élément vient alimenter l’hypothèse d’un futur départ : Domantas Sabonis a changé d’agents cet été. Il est désormais représenté par Aaron Mintz et Steven Heumann, de CAA Sports. Un changement qui pourrait, selon Anthony Slater, servir à « accélérer le processus » d’un éventuel transfert.

Les deux agents représentent ainsi Trae Young et Walker Kessler, tous les deux transférés puis prolongés cet été.

Sacramento avait d’ailleurs déjà envisagé de se séparer de Domantas Sabonis en juin. Son nom avait notamment été évoqué dans un possible « sign-and-trade » autour de Jalen Duren, tandis que Boston, Toronto, Detroit ou Charlotte avaient également été cités parmi les équipes intéressées.

De son côté, Scott Perry avait pourtant assuré qu’il comptait toujours sur le professionnalisme de son triple All-Star.

« Il va jouer dur, car je ne pense pas qu’il sache jouer autrement », expliquait récemment le GM. « Quand Domas se concentre, il sait se montrer compétitif. On a besoin de sa meilleure version. »

Reste que Sabonis doit encore toucher 45.5 millions de dollars cette saison puis 48.6 millions en 2027/28. Plus les Kings attendront, plus la durée restante de son contrat diminuera. Et pour Anthony Slater, l’issue semble déjà écrite : « Je pense que nous savons tous où cela mène… »

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20:47 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 24:28 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 24:50 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 34:49 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 35:59 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 IND 47 34:43 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 SAC 15 33:36 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 34:38 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 35:42 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 70 34:42 59.0 41.7 75.4 3.8 10.1 13.9 6.0 3.3 0.7 2.9 0.4 19.1 2025-26 SAC 19 29:41 54.3 18.5 72.7 3.4 8.0 11.4 4.1 3.5 0.9 2.7 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.