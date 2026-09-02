Un potentiel Top 10 de la Draft 2027 forfait pour toute la saison

La saison de Brandon McCoy Jr. s’est terminée avant même d’avoir officiellement commencé. Michigan a ainsi annoncé que son freshman allait manquer l’intégralité de l’exercice 2026/27 après s’être blessé au ligament croisé antérieur du genou droit…

L’arrière de 18 ans s’est blessé lors du dernier match de la tournée européenne des Wolverines, face au club serbe de Mega Superbet. Michigan n’a pas encore communiqué de calendrier concernant son opération et sa rééducation.

C’est un énorme coup dur pour les Wolverines, champions NCAA en titre, qui avaient déjà perdu leur entraîneur Dusty May, parti rejoindre les Mavericks durant l’intersaison. Mais c’est évidemment aussi un gros contretemps pour Brandon McCoy Jr., dont la première saison universitaire devait servir de tremplin vers la NBA.

Déjà annoncé très haut pour la Draft 2027

Avant cette blessure, le joueur de 1m96 figurait en effet parmi les prospects à suivre de très près en vue de la Draft 2027. Dans les premières projections, Jonathan Wasserman de Bleacher Report le plaçait ainsi en 9e position, tandis que Sam Vecenie l’avait en 15e place pour The Athletic et ESPN en 23e.

Un statut qu’il avait commencé à justifier lors de cette tournée européenne. Avant sa blessure, Brandon McCoy Jr. tournait à 14.5 points, 5.0 rebonds et 4.0 interceptions sur les deux premiers matchs de Michigan en Lituanie, débutant son aventure universitaire avec 14 points, 5 rebonds et 4 interceptions face à la sélection lituanienne.

Il arrivait d’ailleurs avec de sacrées références. McDonald’s All-American et prospect cinq étoiles, l’ancien de Sierra Canyon avait compilé 19.2 points, 7.4 rebonds, 3.5 passes et 2.2 interceptions de moyenne lors de sa dernière saison au lycée, terminée avec un bilan de 30 victoires pour une seule défaite.

Lors de son recrutement, Dusty May avait d’ailleurs présenté sa recrue comme « un talent spécial », capable « d’avoir un impact sur le jeu de nombreuses façons ».

« Je pensais pouvoir accomplir tout ce dont je rêvais »

Quelques jours seulement avant de partir en Europe, Brandon McCoy Jr. évoquait justement son ascension et ses ambitions dans le podcast officiel « Defend the Block » de Michigan.

« En voyant ma progression année après année, j’avais l’impression que mes rêves n’étaient plus si loin », racontait-il notamment. « Je pensais pouvoir accomplir tout ce dont je rêvais ».

Sa route vers la NBA connaît désormais un sérieux contretemps. Il reste à voir s’il tentera malgré tout de se présenter à la Draft 2027 après une saison blanche ou s’il choisira de revenir à Michigan. Une décision qui interviendra bien plus tard, alors que la Draft 2027 pourrait également inaugurer une nouvelle formule à la lottery.