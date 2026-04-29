Pour lutter contre le « tanking », la NBA veut révolutionner la Draft

Adam Silver l’avait promis et le voilà prêt à passer à l’acte. D’après ESPN, la NBA a présenté aux 30 GM de la ligue sa réforme, radicale, censée lutter contre le « tanking ». Il s’agit d’une loterie de type « 3-2-1 », qui a pour but de pénaliser les pires équipes tout en récompensant celles qui resteront compétitives jusqu’à la fin.

Concrètement, à partir de la Draft 2027, et dans l’éventualité où cette réforme est adoptée après un vote, la « lottery » passerait de 14 à 16 équipes, incluant donc deux formations supplémentaires issues du play-in. Mais c’est surtout la répartition des chances de récupérer le premier choix qui est remodelée.

Baptisé « 3-2-1 », ce système fonctionne comme suit :

3 boules pour les équipes classées de la 4e à la 10e place (en partant du bas), et qui auraient désormais les meilleures chances de décrocher le gros lot.

pour les équipes classées de la 4e à la 10e place (en partant du bas), et qui auraient désormais les meilleures chances de décrocher le gros lot. 2 boules pour les trois pires bilans de la ligue, une « zone de relégation » qui ne les rendrait plus prioritaires, même s’ils ne pourraient pas tomber plus bas que le 12e choix à la Draft.

pour les trois pires bilans de la ligue, une « zone de relégation » qui ne les rendrait plus prioritaires, même s’ils ne pourraient pas tomber plus bas que le 12e choix à la Draft. 2 boules pour les 9e et 10e de chaque conférence.

pour les 9e et 10e de chaque conférence. 1 boule pour les perdants du match de play-in entre le 7e et le 8e.

Le vote aura lieu fin mai

Autre changement : la fin du tirage limité aux quatre premiers choix. Jusqu’à présent, la NBA ne tirait au sort que le Top 4, avant de suivre l’ordre inverse des bilans, mais avec la réforme, les 16 places de la « lottery » seraient donc tirées au sort. Une équipe avec le pire bilan pourrait alors glisser jusqu’à la 12e place… et un candidat aux playoffs pourrait repartir avec le premier choix.

En outre, la NBA souhaite éviter qu’une franchise obtienne le premier choix deux années de suite, et elle souhaite aussi empêcher une franchise de drafter trois fois dans le Top 5 sur une période de trois ans. Une franchise ne pourrait pas non plus protéger un choix de Draft situé entre la 12e et la 15e place, tandis qu’Adam Silver aurait un pouvoir élargi pour sanctionner une franchise soupçonnée de « tanker » délibérément.

Néanmoins, rien n’est figé et il pourrait encore y avoir quelques modifications, jusqu’au vote de la réforme par les propriétaires de chaque franchise, le 28 mai prochain. À noter qu’il y aurait également une clause permettant à la NBA d’ajuster son système dès 2029, si elle s’aperçoit qu’il ne fonctionne pas comme prévu.