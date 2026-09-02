Reebok fait rimer Angel Reese avec turquoise

Reebok a inondé le marché mondial depuis la sortie de la Angel Reese 1, avec déjà douze coloris disponibles, dont la collaboration avec la marque Barbie. L’équipementier américain a bien raison de battre le fer tant qu’il est chaud. Car après avoir brillé avec sa nouvelle équipe d’Atlanta depuis le début de saison en WNBA, la poste 5 de 24 ans s’apprête à présent à relever un nouveau défi avec Team USA à la Coupe du Monde qui débute ce vendredi en Allemagne.

Baptisé « Atomic Aqua », le dernier coloris en date se distingue cette fois avec une tige à dominante turquoise, complétée par des finitions en blanc et noir. Un mariage qui n’est pas sans rappeler les couleurs… du New York Liberty. Le logo de la joueuse est toujours présent sur la languette, en turquoise sur fond noir.

Pour rappel, la Angel Reese 1 est composée d’une tige en mesh assortie de moulures en TPU ainsi qu’une semelle disposant de la technologie Reebok « ERS » pour « Energy Return System ».

La Reebok Angel Reese 1 « Atomic Aqua » est disponible sur le site officiel de Reebok France au prix de 140 euros.