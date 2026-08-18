La Angel Reese 1 s’habille en Barbie

La Reebok Angel Reese 1 a déjà bénéficié d’une belle exposition depuis le début de la saison WNBA, et ça va monter d’un cran avec la sortie de ce nouveau coloris pour le moins original ! Fruit de la collaboration entre l’équipementier Reebok et Barbie, la reine des poupées, le modèle signature de l’intérieure du Dream d’Atlanta est donc de retour avec un nouveau coloris de circonstance !

La tige ornée d’une base blanche est ainsi complétée par du rose vif, sur la languette, le col et au niveau de la coque en TPU sur le talon. Des touches de jaune complètent le dispositif, sans oublier bien sûr le traditionnel logo « A » d’Angel Reese, présent sur la languette, où on retrouve également la mention « Barbie ».

Pour rappel, la semelle est composée d’un amorti « Reebok ERS », composé de deux pastilles de mousse SuperFloat, sous le talon et l’avant du pied.

Ce coloris « Barbie » de la Angel Reese 1 est vendu un peu plus cher que les autres, à 160 euros sur le site de Basket4Ballers.

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