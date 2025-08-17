Reebok annonce du lourd pour la sortie de la Angel Reese 1 !

Reebok n'était pas loin de réussir le coup parfait pour promouvoir ce qui s'annonce comme un événement : la sortie de la Angel Reese 1, première chaussure signature d'Angel Reese ! Le timing était en effet bien vu niveau marketing avec la présence de l'intérieure du Sky sur la couverture de deux éditions du prochain NBA 2K26 et sa montée en puissance sur les terrains de WNBA depuis la fin du mois de juin jusqu'au WNBA All-Star Game.

Malheureusement pour l'équipementier qui effectue son retour sur le marché des chaussures destinées à la pratique du basket, la suite a été un peu moins enthousiasmante, puisque la joueuse n'a pu disputer que deux matchs depuis, la faute à des douleurs récurrentes au dos. Et du coup, le Sky ne parvient pas à se sortir des bas fonds du classements, et ne sera sans doute pas de la partie pour les playoffs. En conséquence, Angel Reese ne devrait plus être sur les parquets à l'occasion de la sortie de la Angel Reese 1, annoncée pour le 18 septembre !

Il faut donc espérer qu'elle soit rapidement de retour pour en assurer la promotion avant la fin de la saison régulière, d'autant que le modèle à l'air de valoir le coup, avec une semelle intermédiaire en mousse ERS, déjà utilisée sur la Engine 1 et qui offre de bonnes garanties niveau amorti, stabilité, et retour d'énergie, ainsi qu'une tige moulée en “Exoskeleton” censée assurer un bon maintien.

Pour le 18 septembre, Reebok a mis le paquet pour satisfaire le plus grand nombre puisque trois coloris seront mis en vente. On avait déjà vu le “Diamond Dust” coloris qui figure sur l'édition WNBA de NBA 2K26, avec une tige blanche aux teintes iridescentes. En voici donc deux nouveaux : un “Receipts Ready” en noir et blanc avec des finitions en rouge et un “Mebounds” en rose et blanc. Le prix est annoncé à 120 euros. Encore un mois d'attente pour voir ce que ça donne sur les parquets !

