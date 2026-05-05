La Angel Reese 1 passe la cinquième

C’était l’un des événements du week-end dernier : transférée du Chicago Sky à l’Atlanta Dream, Angel Reese a effectué ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs mercredi soir… pour affronter son ancienne équipe ! Atlanta l’a emporté 87-78 contre Chicago et l’intérieure américaine de 23 ans a pu jouer 13 minutes, compilant 8 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions.

En attendant la reprise de la saison régulière, le 8 mai prochain, Reebok fait en sorte de mettre son égérie en lumière en sortant un nouveau coloris de sa première chaussure signature, la Angel Reese 1.

Baptisé « Light Fog/Tranquil Teal », ce cinquième coloris disponible en France se caractérise par sa tige aux tons vert, avec une base vert menthe complété par un vert-gris plus foncé, ainsi que des finitions en blanc, notamment pour faire ressortir les différents logos « Vector » de Reebok. La Angel Reese 1 se distingue par sa tige en mesh assortie de moulures en TPU ainsi qu’une semelle disposant de la technologie Reebok « ERS » pour « Energy Return System ».

Le cinquième coloris de la Angel Reese 1 est à retrouver sur le site officiel de Reebok au prix de 140 euros.