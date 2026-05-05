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La Angel Reese 1 passe la cinquième

Publié le 5/05/2026 à 13:11 Twitter Facebook

Sneakers – La chaussure signature de la nouvelle intérieure du Dream d’Atlanta sera au rendez-vous de la reprise de la saison avec ce cinquième coloris aux tons vert.

C’était l’un des événements du week-end dernier : transférée du Chicago Sky à l’Atlanta Dream, Angel Reese a effectué ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs mercredi soir… pour affronter son ancienne équipe ! Atlanta l’a emporté 87-78 contre Chicago et l’intérieure américaine de 23 ans a pu jouer 13 minutes, compilant 8 points, 7 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions.

En attendant la reprise de la saison régulière, le 8 mai prochain, Reebok fait en sorte de mettre son égérie en lumière en sortant un nouveau coloris de sa première chaussure signature, la Angel Reese 1. 

Baptisé « Light Fog/Tranquil Teal », ce cinquième coloris disponible en France se caractérise par sa tige aux tons vert, avec une base vert menthe complété par un vert-gris plus foncé, ainsi que des finitions en blanc, notamment pour faire ressortir les différents logos « Vector » de Reebok.  La Angel Reese 1 se distingue par sa tige en mesh assortie de moulures en TPU ainsi qu’une semelle disposant de la technologie Reebok « ERS » pour « Energy Return System ».

Le cinquième coloris de la Angel Reese 1 est  à retrouver sur le site officiel de Reebok au prix de 140 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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