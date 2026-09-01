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Caleb Wilson et Tiago Splitter ont déjà entamé leur relation

Publié le 1/09/2026 à 17:50 Twitter Facebook

NBA – Le nouveau coach des Bulls veut nouer des liens avec ses joueurs. Il s’est donc rapidement rapproché du 4e choix de la dernière Draft.

Caleb WilsonRookie des Bulls aux ambitions énormes et assumées, ainsi qu’adoubé par Kevin Garnett, Caleb Wilson sera une des attractions de Chicago lors de la saison à venir. Donc un des dossiers les plus intéressants pour le nouvel entraîneur local, Tiago Splitter.

Faire progresser les jeunes talents, l’ancien joueur a réussi à le faire depuis qu’il est sur les bancs. Assistant à Brooklyn puis Houston, il a aidé Jarrett Allen et Alperen Sengun. Coach à Portland, il a fait de Deni Avdija un All-Star la saison passée. Prochaine mission : faire du 4e choix de la Draft le meilleur débutant de la saison 2026/27.

« La première chose à faire, c’est de créer une connexion. C’est la base de tout, surtout à ce niveau. Si on n’a pas ça, cela devient très dur de demander des choses, de se faire respecter », annonce l’entraîneur de Chicago, qui ajoute en plus qu’il « faut adapter son système aux joueurs. J’ai une vision, une certaine façon de jouer en tête, mais il faut voir ce que les joueurs font bien ».

Pour accélérer ce processus avec ses nouveaux joueurs, Tiago Splitter avait décidé de diriger quelques matches de Summer League. Ce dernier a donc approché de près Caleb Wilson. Qu’en a-t-il pensé ? « C’est un jeune garçon très intéressant », répond le Brésilien. « On voit comment fonctionne son esprit et la diversité des sujets sur lesquels il est capable de discuter. »

Même question pour le joueur sur le technicien. « Il entre vraiment dans les détails. Il sait ce qu’il veut. Il est très sérieux », décrit l’ancien de North Carolina. « Beaucoup de coaches plaisantent mais Tiago est très sérieux. Je préfère avoir quelqu’un de sérieux, de direct avec moi, comme ça, je sais ce que je dois faire pour être meilleur. »

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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