Team USA déroule face à la Colombie

Comme l’Equipe de France, Team USA a signé un sans-faute lors de cette quatrième fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027. Après leur victoire au Chili, les Américains ont dominé la Colombie (104-80) à Washington pour porter leur bilan à sept victoires et une seule défaite et prendre seuls les commandes du groupe E.

Avec une sélection évidemment très éloignée de celle que les États-Unis aligneront dans un an au Qatar, Terry Stotts pouvait surtout apprécier la rapidité avec laquelle son groupe a trouvé des automatismes. Cela s’est immédiatement vu dans la circulation du ballon puisque 10 des 13 premiers paniers américains sont venus après une passe décisive.

Les États-Unis ont ainsi rapidement pris les commandes, avec notamment cinq points consécutifs de James Nunnally au cœur d’un 9-0. Malgré son agressivité vers le cercle dans le premier quart-temps, la Colombie était déjà repoussée à neuf longueurs après dix minutes (32-23).

Mike James à la baguette

Mike James s’est ensuite chargé de donner le tempo. L’ancienne star de Monaco a distribué trois nouvelles passes décisives dans le deuxième quart-temps tandis qu’Orlando Robinson atteignait déjà la barre des 10 points. La Colombie s’est néanmoins accrochée grâce à son adresse extérieure pour rentrer aux vestiaires avec seulement neuf points de retard (53-44).

Après la pause, les visiteurs ont même commencé à faire douter les Américains en revenant à cinq longueurs. Team USA a alors brutalement changé de rythme. Deux lancers-francs d’Orlando Robinson, une perte de balle provoquée puis un panier avec la faute ont permis aux locaux de reprendre de l’air.

DeJon Jarreau a ensuite ajouté une action à 4-points puis un panier sur rebond offensif. En quelques possessions, la Colombie avait complètement perdu le fil : les États-Unis ont terminé le troisième quart-temps sur un 12-0 pour porter leur avance à 24 points (80-56).

La dernière période n’a alors été qu’une formalité. Déjà meilleur marqueur américain lors du précédent match, Cole Swider a ajouté cinq points pour terminer avec 18 unités, encore une fois en sortie de banc.

Jaron Blossomgame et DeJon Jarreau ont inscrit 16 points chacun, tandis qu’Orlando Robinson a terminé meilleur rebondeur américain avec 9 prises. Mike James s’est lui arrêté à une unité du double-double avec 9 passes décisives.

Un collectif construit en quelques jours

Au-delà du 104-80 final, Terry Stotts voulait surtout retenir la capacité de joueurs aux parcours très différents à construire aussi rapidement un véritable collectif.

« La manière dont nous avons joué au Chili et celle dont nous avons joué ce soir sont à mettre au crédit des joueurs qui sont arrivés ici, ont compris comment jouer ensemble et ont joué de la bonne manière », apprécie le sélectionneur.

Avec son bilan de 7-1, Team USA a donc parfaitement négocié cette fenêtre estivale et pris seul les commandes du groupe E.

Les Américains se retrouveront fin novembre pour la suite des qualifications, avec cette fois deux déplacements au programme, au Brésil puis en Colombie.

Crédit photo : FIBA.com