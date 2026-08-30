Suède – France : les Bleus font la différence au finish

Après avoir parfaitement négocié la réception de la Slovénie jeudi à Bercy (92-67), les Bleus se déplaçaient à Stockholm avec l’occasion de faire un nouveau grand pas vers la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Dans un match qui avait tout du piège, la troupe de Freddy Fauthoux a dû lutter pendant une bonne partie de la rencontre avant de retrouver du rythme offensivement et de faire exploser la Suède dans le dernier quart-temps. Derrière les 18 points, 8 rebonds et 3 contres de Victor Wembanyama, l’Equipe de France s’impose finalement 84-69 et consolide la première place de son groupe avec sept victoires en huit rencontres.

Les Bleus cueillis à froid

Déplacée à l’Avicii Arena en raison de la forte demande des supporters suédois, effet Wembanyama oblige, la rencontre se dispute devant près de 14 000 spectateurs. Mais les Bleus sont rapidement cueillis à froid par l’impact physique des locaux.

Freddy Fauthoux a modifié son cinq majeur, avec notamment Amine Noua à la place de Jaylen Hoard. Si l’intérieur inscrit 5 points importants pour lancer la machine, l’attaque française est clairement enrayée avec un inquiétant 3/13 aux tirs. À l’image de Sylvain Francisco, qui manque ses quatre premières tentatives et retourne rapidement sur le banc.

Sur les épaules musculeuses de Pelle Larsson, qui restait sur une performance à 31 points face à la Finlande, la Suède prend les commandes et passe même un 11-2 aux Bleus, avec notamment un dunk de l’arrière du Heat et un joli contre de Kenny Pohto sur Evan Fournier.

Malgré une maladresse chronique de loin (2/11 à 3-points), l’Equipe de France reste cependant au contact. Plus adroits derrière l’arc, les Suédois terminent le premier quart-temps avec seulement quatre longueurs d’avance, grâce à un panier de Ludde Hakanson au buzzer (24-20).

18 des 38 points suédois pour Pelle Larsson

Le deuxième quart-temps ne démarre pas beaucoup mieux pour les Bleus, malgré l’apport immédiat de Maxime Raynaud, qui inscrit 7 points de suite et fait énormément de bien à une attaque française toujours poussive.

En difficulté au tir lui aussi, Timothé Luwawu-Cabarrot se fait piéger par Larsson derrière l’arc. Auteur de 18 des 38 points de son équipe en première mi-temps, le Suédois provoque faute après faute et se montre particulièrement efficace sur la ligne des lancers francs.

Après plusieurs balles perdues sur des incompréhensions avec ses coéquipiers, Victor Wembanyama monte également en puissance. Le pivot français provoque notamment la troisième faute de Simon Birgander avant de parvenir enfin à imposer sa vitesse et sa longueur. Comme sur ce rebond offensif récupéré derrière la planche et transformé en dunk à 180° dans le même mouvement.

Joël Ayayi apporte également de bonnes minutes, tandis que Sylvain Francisco brise enfin la glace sur jeu rapide pour égaliser à 38 partout. Coupables aussi bien derrière l’arc (3/19) qu’aux lancers francs (5/12), les Bleus peuvent s’estimer heureux de rentrer aux vestiaires à hauteur.

Un dernier quart de patron

Probablement secoués à la pause par le staff, les Bleus haussent le ton défensivement au retour des vestiaires. Peu en vue jusque-là en raison de problèmes de fautes, Bobbi Klintman se montre au rebond offensif, secteur dans lequel les intérieurs français se font encore surprendre à plusieurs reprises.

La France court ainsi après le score pendant une bonne partie du troisième quart-temps. Pelle Larsson est mieux contrôlé, avec seulement 2 points dans la période, mais deux tirs primés consécutifs de Ludde Hakanson empêchent les Bleus de passer devant.

C’est finalement Matthew Strazel qui sonne la révolte. Le meneur frappe à tous les niveaux : derrière l’arc, à mi-distance puis près du cercle. Avec 11 points, il permet à la France de reprendre les commandes avant le dernier acte (55-54).

Peu utilisé lors de cette fenêtre internationale, Joël Ayayi confirme ses bonnes minutes en inscrivant un 3-points important dans le coin. Crispés jusque-là derrière l’arc, les Bleus trouvent enfin la mire et Jaylen Hoard frappe à son tour par deux fois pour offrir neuf longueurs d’avance à la France.

Hakanson répond immédiatement, mais le meneur suédois finit par sortir pour cinq fautes après avoir été provoqué par Sylvain Francisco. Ce dernier enfonce ensuite le clou aux lancers francs puis derrière l’arc.

Avec un 29-15 dans le dernier quart-temps, les Bleus ont finalement trouvé leur rythme offensif dans la dernière ligne droite et fait craquer une équipe suédoise à bout de souffle. Symbole de cette fin de match, Pelle Larsson manque de lucidité sur une passe interceptée par Joël Ayayi, qui file conclure en contre-attaque.

La France s’impose 84-69 et poursuit ainsi son sans-faute sur cette fenêtre internationale, après la Slovénie, tout en se rapprochant encore un peu plus de la Coupe du monde.