Team USA domine facilement le Chili

Le Chili aura résisté quatre minutes. Devant 6-5 dans son antre, la sélection sud-américaine va ensuite subir un 14-0 américain pour terminer le premier quart-temps, et perdre définitivement le contrôle de cette rencontre des qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Une fois installés aux commandes, les États-Unis n’ont plus vraiment été inquiétés. Un 7-0 chilien en troisième quart-temps a bien brièvement réduit l’écart, mais pas suffisamment pour faire douter cette Team USA très éloignée de celle alignée lors des grandes compétitions internationales.

Cole Swider a été le meilleur marqueur américain avec 19 points, auxquels il a ajouté 8 rebonds, tandis que Mike James a compilé 11 points et 7 passes. Les hommes de Terry Stotts ont ainsi tranquillement conservé leur avance pour s’imposer 89-71.

Pour Terry Stotts, qui effectuait ses débuts à la tête de la sélection américaine, la soirée a donc été parfaitement maîtrisée. Team USA signe une sixième victoire, pour une seule défaite, dans ces qualifications et reste en tête de son groupe.

Les Américains vont désormais rentrer au pays puisqu’ils accueilleront la Colombie lundi, à Washington, avec l’occasion de conforter encore un peu plus leur position.