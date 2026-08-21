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Coupe du monde 2027 : Mike James encore à la tête de Team USA

Publié le 21/08/2026 à 9:23 Twitter Facebook

La Fédération américaine a dévoilé les 12 joueurs retenus pour les deux prochains matchs de qualification à la Coupe du monde 2027. Pas de stars NBA, mais plusieurs visages connus, dont Mike James.

mike james team usa

Comme à chaque fenêtre internationale, les stars NBA ne seront pas de la partie pour porter le maillot des Etats-Unis. Pour affronter le Chili puis la Colombie dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2027, la Fédération américaine a constitué un groupe composé essentiellement de joueurs passés par la NBA, la G-League et les championnats étrangers.

Dix des douze joueurs sélectionnés ont ainsi déjà disputé au moins une rencontre NBA. Parmi les noms les plus connus figurent Jaron Blossomgame, James Nunnally, Orlando Robinson ou encore Cole Swider, mais aussi Dillon Jones et Tyler Smith, qui évoluaient encore en NBA la saison passée.

Le premier a terminé l’exercice avec les Knicks dans le cadre d’un « two-way contract », tandis que le second était sous contrat avec Dallas avant d’être coupé en juillet.

Mike James, le visage le plus connu

Mais pour le public européen, la principale tête d’affiche sera évidemment Mike James. A 36 ans, l’ancien joueur des Suns, des Pelicans et des Nets va de nouveau défendre les couleurs américaines après avoir déjà participé à la précédente fenêtre de qualification. Référence du basket européen, le meneur a été élu MVP de l’Euroleague en 2024 et il en est désormais le meilleur marqueur de l’histoire.

Outre Blossomgame, son ancien coéquipier à Monaco, James retrouvera Pedro Bradshaw, Kevon Harris et Orlando Robinson, eux aussi présents en juillet. Les États-Unis avaient alors remporté, à l’arraché, leurs deux déplacements, face à la République dominicaine puis au Mexique.

Le groupe américain est complété par Garrison Brooks, Darius Brown et DeJon Jarreau.

Terry Stotts aux commandes

Pour cette quatrième des six fenêtres qualificatives, Team USA sera dirigée par Terry Stotts. C’est une première pour l’ancien entraîneur des Blazers, passé plus récemment par le banc de Golden State comme assistant.

Les États-Unis affichent pour l’instant un bilan de cinq victoires pour une seule défaite dans ces qualifications. Ils se déplaceront au Chili le 27 août, avant de recevoir la Colombie le 31 août.

La liste complète : Jaron Blossomgame, Pedro Bradshaw, Garrison Brooks, Darius Brown, Kevon Harris, Mike James, DeJon Jarreau, Dillon Jones, James Nunnally, Orlando Robinson, Tyler Smith et Cole Swider.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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