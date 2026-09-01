Stephen Curry veut rester aux Warriors jusqu’au bout

Le « front office » de Golden State et le camp de Stephen Curry ont officiellement le droit de parler « gros sous » depuis samedi. À 38 ans, le quadruple champion NBA entre dans la dernière année de son contrat, à hauteur de 62,6 millions de dollars, faisant de lui le joueur le mieux payé de la saison à venir.

Depuis samedi, le meneur est également éligible à une prolongation de deux ans, pour un total de 136,7 millions de dollars. Un nouveau contrat qui le mènerait jusqu’à l’été 2029, quelques mois après son 41e anniversaire !

Présent ce week-end au Palo Alto Hills Golf & Country Club pour son tournoi de golf caritatif, le « Workday Charity Classic », organisé au profit de la fondation « Eat. Learn. Play. » créée avec son épouse, Stephen Curry a pris le temps d’évoquer son avenir.

Et le « Chef » s’est montré particulièrement serein, assurant qu’il ne se voyait pas terminer sa carrière ailleurs que dans la franchise qui avait misé sur lui en 2009.

« Il ne fait aucun doute que je veux rester ici jusqu’à la fin de ma carrière, et je suis presque sûr que ça va se produire », a-t-il déclaré à NBC Sports Bay Area. « Les négociations et les détails du contrat se feront en temps voulu, et on ne laissera pas ça nous détourner de notre préparation pour la saison, d’autant plus que l’équipe avec laquelle on reprend est très soudée ».

Déjà concentré sur le terrain

Après un nouvel exercice sans playoffs, le deuxième en trois ans, conclu par une élimination en play-in face aux Suns, Stephen Curry paraît surtout tourné vers le terrain et la manière de relancer les Warriors.

« J’espère qu’on sera en bonne santé et qu’on aura simplement l’occasion de montrer ce dont on est capable, moi y compris, après avoir manqué tant de matchs l’année dernière », a-t-il poursuivi. « L’objectif reste le même. Pour ce qui est de la prolongation de contrat, on verra ça le moment venu. Mais je suis prêt pour ma 18e saison. C’est un peu fou que ça fasse déjà si longtemps. J’essaie toujours de jouer à un très haut niveau pour aider l’équipe à gagner, et je serai en mesure de faire mon boulot ».

Des déclarations qui ont sans doute réjoui le GM des Warriors, Mike Dunleavy, ainsi que Kirk Lacob, vice-président de la franchise, tous deux présents aux côtés de leur superstar pour l’occasion, à quatre semaines du training camp.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.