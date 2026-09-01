La Giannis Immortality 5 reçue 7/7

La Giannis Immortality 5 est de retour et continue de suivre la Giannis Freak 8 à la trace ! Après avoir sorti un coloris à dominante rose similaire à la Giannis Freak 8 « Hyper Pink », la paire signature alternative de Giannis Antetokounmpo reprend cette fois le thème de la Giannis Freak 8 « Inferno ».

Ce coloris « Black/Laser Crimson » présente un dégradé latéral du rose au orange pour compléter une tige noire et orange. Le modèle est complété de finitions en vert fluo avec le logo du nouveau joueur du Heat sur la languette et le « Swoosh » sous la semelle.

Inspirée de la passion du « Greek Freak » pour les voitures de course, l’empeigne formée d’une zone moulée circulaire débordant sur la semelle est assortie d’une partie supérieure en mesh. Le « Swoosh » latéral inversé est là pour la touche d’originalité, tandis que le logo de Giannis Antetokounmpo est toujours présent sur la languette . À noter que la semelle extérieure est composée d’un motif «Euro step» offrant adhérence et contrôle de référence.

La Giannis Immortality 5 « Black/Laser Crimson » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 90 euros.