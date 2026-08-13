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Deux coloris pour la Giannis Immortality 5

Publié le 13/08/2026 à 10:44 Twitter Facebook

Nike – Le modèle signature alternatif de Giannis Antetokounmpo fait bien de surfer sur la vague de la Giannis Freak 8 sortie au début du mois.


En marge de la série « Giannis Freak », Nike a toujours soigné la ligne alternative de Giannis Antetokounmpo, la « Giannis Immortality ». Celle-ci en est à son cinquième volet avec une fois de plus une Giannis Immortality 5 qui vaut le détour.

Inspirée de la passion du « Greek Freak » pour les voitures de course, l’empeigne formée d’une zone moulée circulaire débordant sur la semelle est assortie d’une partie supérieure en mesh. Le « Swoosh » latéral inversé est là pour la touche d’originalité, tandis que le logo de Giannis Antetokounmpo est toujours présent sur la languette . À noter que la semelle extérieure est composée d’un motif «Euro step» offrant adhérence et contrôle de référence.

Deux nouveaux coloris sont venus s’ajouter à une collection qui en compte désormais cinq. La version « Hyper Pink » en rose, noir et vert fluo, permet d’adresser un clin d’oeil à la Giannis Freak 8 du même nom. Le coloris « Sail-Glacier Blue » opte pour sa part pour du blanc et bleu ciel.

Les coloris « Hyper Pink » et « Sail-Glacier Blue » sont disponibles sur Basket4Ballers, à retrouver au prix de 90 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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