La Giannis Freak 8 en approche

Le jour J approche ! Fraîchement présenté comme nouveau renfort du côté de Miami, Giannis Antetokounmpo va bientôt voir sa Giannis Freak 8 débarquer sur le marché mondial. L’ancien joueur des Bucks avait déjà dévoilé sa huitième chaussure signature en collaboration avec Nike à plusieurs reprises sur la fin de saison dernière.

C’est ce coloris « Hyper Pink », dédicacé à ses deux filles, qui a été choisi pour lancer les festivités. On retrouve ainsi une base en mesh rose pour la tige, ornée de renforts moulés. Le « swoosh » apparaît cette fois dans le bon sens, ici en doré. La languette noire est complétée par le logo de Giannis Antetkounmpo, en vert fluo, qu’on retrouve également sur le talon.

Rayon nouveautés, la semelle intermédiaire est équipée de la technologie « ReactX » au niveau du talon et de l’avant du pied, offrant un peu plus de réactivité que la mousse Nike React.

La Nike Giannis Freak 8 « Hyper Pink » sera bien disponible sur Basket4Ballers au prix de 115 euros.