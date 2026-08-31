Pour James Jones, huit champions différents en huit ans prouvent que le système fonctionne

« L’objectif du système est de créer de la compétition et, de ce point de vue, il fonctionne incroyablement bien. » Cette phrase fut prononcée par Adam Silver, le patron de la NBA, en juillet, pour commenter la nouvelle donne dans la Grande Ligue.

Depuis le titre des Raptors en 2019, aucune équipe n’est ainsi parvenue à conserver sa couronne. Pour James Jones, vice-président des opérations basket de la ligue depuis l’an dernier et finaliste NBA comme dirigeant des Suns en 2021, cette redistribution des cartes est une excellente chose pour les joueurs.

« Franchement, je vois cela comme quelque chose d’excitant pour les joueurs. La meilleure des sensations, pour un joueur, c’est de commencer la saison en estimant qu’on a une véritable chance de gagner le titre », explique-t-il sur le site officiel de la NBA. « Les joueurs sont animés par une soif de victoire. Ils veulent gagner, ils veulent des titres. Certains en sont plus proches que d’autres, mais ils croient tous que, si ce n’était pas leur année la saison précédente, ce sera peut-être pour cette année. C’est un bon point pour n’importe quelle ligue. »

« On n’a jamais voulu créer un système où cela devient facile de gagner »

Pour l’ancien joueur, cette succession de champions donne également davantage de valeur aux équipes capables de s’installer durablement au sommet.

« Huit titres en huit saisons, c’est la preuve que c’est compliqué de faire le doublé. Quand une équipe fait le doublé ou gagne pendant plusieurs années, cela montre aux autres qu’elle est vraiment forte. On n’a jamais voulu créer un système où cela devient facile de gagner. Et si c’est le cas, alors le titre n’a plus vraiment de valeur. Désormais, il en a. Si une équipe fait le doublé, alors elle est unique. »

Reste la question du prix à payer. Avec un système financier et des sanctions toujours plus contraignants, au point d’effrayer les franchises, la NBA ne risque-t-elle pas de sacrifier une partie du charme des dynasties, des récits qu’elles construisent et de l’intérêt qu’elles suscitent auprès des fans ?

James Jones estime que la ligue ne doit justement pas chercher à les provoquer artificiellement.

« Les dynasties sont une partie importante du sport, mais ce n’est pas à la ligue de décider si elles se produisent ou non. Il faut avoir de grands joueurs, un peu de chance et que tout se mette en place pour gagner plusieurs fois dans une courte période. C’est aux équipes de déterminer comment parvenir à ce résultat, quel que soit le système dans lequel elles évoluent. »

« Au fond, on met en place les conditions permettant à ces équipes de se mesurer les unes aux autres. Si une équipe gagne plusieurs titres, on s’en réjouit. Mais on se réjouit aussi que les équipes aient la capacité de rivaliser à armes égales et puissent avoir une chance de remporter le titre. C’est ce qui nous pousse à soutenir et à encourager les équipes, même quand elles traversent une mauvaise passe. C’est le signe d’une bonne ligue et c’est ce que nous avons. »