Après avoir parfaitement négocié la réception de la Slovénie jeudi à Bercy (92-67), l’Equipe de France enchaîne avec un déplacement sans doute plus délicat qu’il n’y paraît à Stockholm.

En tête de son groupe avec six victoires en sept rencontres, la formation de Frédéric Fauthoux retrouve une Suède en pleine confiance, qui vient d’aller s’imposer en Finlande (86-81) et reste désormais sur quatre succès consécutifs. Un nouveau succès permettrait aux Bleus de faire un pas supplémentaire vers la Coupe du monde 2027, même si leur qualification ne peut pas encore être officiellement validée ce dimanche.

Tous les regards seront évidemment tournés vers Victor Wembanyama, auteur de 22 points et 9 rebonds contre la Slovénie, mais également vers Pelle Larsson. L’arrière du Heat reste sur une performance à 31 points face à la Finlande et sera donc la principale menace suédoise, avec Ludvig Hakanson et Simon Birgander.

La rencontre se disputera devant près de 14 000 spectateurs à l’Avicii Arena. Initialement programmé au Hovet, le match a été déplacé dans la plus grande enceinte en raison de la très forte demande de billets.

17h30 | Suède – France

Diffusion : beIN Sports 1 et Courtside 1891

Lieu : Avicii Arena, Stockholm

Enjeu : Qualifications pour la Coupe du monde 2027