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Finlande – Suède : Pelle Larsson (31 points) se chauffe avant la France

Publié le 28/08/2026 à 9:06 Twitter Facebook

Qualifications Coupe du monde – L’arrière du Heat a signé son deuxième match de suite à 31 points en équipe nationale pour permettre cette fois à la Suède de s’imposer 86-81 en Finlande, face à un Lauri Markkanen en grande difficulté (11 points, à 0/9 à 3-points).

pelle larssonDéjà auteur de 31 points début juillet lors de la victoire face à la Slovénie, Pelle Larsson a remis ça jeudi en inscrivant de nouveau 31 points pour mener la Suède à la victoire en Finlande (81-86).

L’arrière du Heat a été une menace constante pour la défense finlandaise et il a su monter en régime au fil de la rencontre, au moment où son équipe en avait le plus besoin.

S’il a été précieux après le repos, ce sont Ludvig Hakanson (14 points, 7 passes décisives) et Simon Birgander (17 points, 10 rebonds) qui ont inscrit les paniers décisifs dans le « money-time ». En face, Lauri Markkanen a vécu une soirée particulièrement compliquée, limité à 11 points à 2/13 au tir, dont 0/9 à 3-points.

Les Bleus sont prévenus

« On a commencé le match en étant un peu relax, un peu perdus, effrayés, je ne sais pas pourquoi, et aussi un peu soft. On a bien su changer de rythme assez rapidement et Bobi Klintman, Viktor Gaddefors et Denzel Andersson ont fait un boulot incroyable durant tout le match sur Markkanen, en défendant près de lui, en le dérangeant », a expliqué Pelle Larsson avant de revenir sur sa propre performance.

« J’ai essayé d’être agressif, d’attaquer à chaque instant. Ça a quand même provoqué cinq ballons perdus, ce qui n’était pas terrible. Mais à chaque fois que j’avais le ballon, j’essayais d’être agressif. Soit ils me laissaient marquer, soit ils faisaient faute ou laissaient un autre joueur ouvert. Donc ça a bien aidé notre attaque. »

Même si la Suède reste quatrième du groupe L, ce succès lui permet de revenir à hauteur de la Hongrie et de la Finlande avant de recevoir la France ce dimanche à 17h30. Avec un Pelle Larsson lancé à pleine vitesse, les Bleus savent déjà quelle menace ils devront contenir…

Pelle Larsson Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 MIA 55 14:13 43.8 33.7 67.2 0.5 1.2 1.7 1.2 1.7 0.6 0.4 0.1 4.6
2025-26 MIA 70 26:25 49.6 32.3 79.7 1.0 2.5 3.5 3.4 2.1 0.7 1.4 0.2 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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