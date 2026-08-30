Las Vegas a trouvé la remplaçante de NaLyssa Smith

Las Vegas a subi un vilain coup du sort cette semaine, avec la perte jusqu’à la fin de la saison de la poste 4 NaLyssa Smith, blessée à la jambe. Le verdict est tombé juste après que les Aces ont essuyé le refus de DeWanna Bonner de les rejoindre. Un double coup dur pour les championnes en titre.

La trêve liée à la Coupe du monde aurait pu permettre à la formation coachée par Becky Hammon d’évaluer les différentes options disponibles sur le marché. Mais Las Vegas a décidé de trancher rapidement, et c’est Kalani Brown qui a été choisie pour renforcer la rotation intérieure.

« Les Las Vegas Aces sont ravies d’accueillir Kalani au sein de leur famille », a déclaré Nikki Fargas, présidente et GM des Aces. « Elle apporte une palette de qualités défensives extrêmement variée, une grande présence dans la raquette en plus d’être une excellente rebondeuse. »

Ancienne coéquipière de NaLyssa Smith à Baylor

Le profil n’est toutefois pas tout à fait le même. Du haut de ses 2,01 m, Kalani Brown se rapproche davantage de la poste 5 traditionnelle, capable d’apporter de l’impact, du rebond et de la dissuasion près du cercle.

Elle est en revanche déjà bien connue des Aces, qui l’avaient invitée à participer à leur camp d’entraînement avant la saison 2022. Las Vegas l’avait ensuite retrouvée la saison dernière en WNBA Finals, sous le maillot du Phoenix Mercury.

Pour l’anecdote, NaLyssa Smith et Kalani Brown ont également déjà joué ensemble à Baylor, avant leur arrivée en WNBA. La première était alors « freshman » tandis que la seconde disputait son année « senior ».

Draftée par les Sparks en 2019, Kalani Brown a ensuite évolué au Dream en 2020 et 2021, puis durant deux saisons à Dallas, où elle a connu ses campagnes les plus productives avec 7,8 points de moyenne en 2023 puis 5,7 points en 2024. Elle a ensuite rejoint Phoenix en 2025, avant de défier les Aces de NaLyssa Smith en Finals en octobre dernier.

À noter que l’intérieure a également roulé sa bosse en Chine et en Europe, notamment en Turquie à Kayseri et Hatayspor, puis en Israël au Maccabi Bnot, avec lequel elle a participé à l’EuroCup entre 2020 et 2023. Elle n’avait en revanche pas trouvé de place en WNBA cette saison.