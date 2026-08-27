DeWanna Bonner préfère le Dream aux Aces et au Liberty

Le suspense n’aura pas duré bien longtemps. Libérée par le Mercury en début de semaine afin de lui permettre de rejoindre un prétendant au titre, DeWanna Bonner a choisi Atlanta pour terminer sa 17e saison en WNBA.

Après le rachat de son précédent contrat par Phoenix, le Dream va lui offrir le maximum proratisé, soit environ 116 000 dollars, pour s’attacher ses services et renforcer une rotation déjà bien armée à l’approche des playoffs.

ESPN précise que la sextuple All-Star avait également été approchée par les championnes en titre de Las Vegas ainsi que par le New York Liberty. Mais c’est finalement Atlanta qui a eu ses faveurs, après avoir déjà tenté de la recruter à plusieurs reprises par le passé.

Ce n’était pourtant pas forcément la destination la plus évidente. Atlanta peut nourrir de sérieuses ambitions sur cette fin de saison, porté notamment par son duo Allisha Gray – Rhyne Howard sur les postes extérieurs et par Angel Reese dans la peinture, mais le Dream ne possède « que » le quatrième meilleur bilan de la ligue.

Encore une arme pour Karl Smesko

Une position encore loin d’être figée puisque Indiana, New York ou Washington restent dans le sillage de la formation de Karl Smesko.

À 38 ans, DeWanna Bonner devra apporter son expérience, son adresse extérieure et sa polyvalence afin d’aider Atlanta à franchir un cap supplémentaire. Une équipe qui tourne déjà à plein régime puisqu’elle reste sur 12 victoires lors de ses 15 dernières sorties.

Avec 10.6 points, 6.1 rebonds et 1.5 passe décisive de moyenne en 37 matchs cette saison, l’ancienne joueuse du Sun a également prouvé qu’elle pouvait encore peser offensivement. Elle a ainsi signé deux sorties à 23 et 25 points au cours du mois d’août, respectivement face à Portland et New York.

Reste désormais à savoir comment Karl Smesko compte l’utiliser. Titulaire ou en sortie de banc, DeWanna Bonner offre en tout cas une option supplémentaire à un coach qui resserre régulièrement sa rotation autour de huit joueuses. Elle pourra notamment épauler Naz Hillmon, Isobel Borlase, Te-Hina Paopao ou Madina Okot autour du noyau dur du Dream.

DeWanna Bonner devrait officiellement s’engager ce jeudi et pourrait vite effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Atlanta reçoit Portland vendredi puis Minnesota dimanche avant la coupure liée à la Coupe du monde.