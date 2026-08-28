Saison terminée pour NaLyssa Smith

Les Aces devront défendre leur titre sans NaLyssa Smith. Las Vegas a annoncé que son intérieure ne rejouerait plus cette saison après la blessure à la jambe subie dimanche face au Tempo.

La joueuse de 26 ans s’était écroulée, sans contact, au cours du troisième quart-temps de la victoire de Las Vegas face à Toronto (88-78). Elle avait quitté le terrain sans revenir en jeu. Pour l’instant, la franchise n’a pas communiqué la nature exacte de sa blessure, et n’a pas non plus précisé si une opération serait nécessaire.

Selon Alexa Philippou, d’ESPN, la seule certitude est donc que sa saison 2026 est terminée…

Une titulaire à remplacer

C’est une perte importante pour les championnes en titre puisque NaLyssa Smith avait débuté les 38 rencontres disputées cette saison. En 24 minutes de moyenne, l’ancienne joueuse du Fever affichait 11.7 points et 6.4 rebonds, avec surtout une remarquable réussite de 63.8% au tir.

Arrivée à Las Vegas en cours de saison dernière, elle s’était rapidement installée aux côtés d’A’ja Wilson, apportant sa puissance, son activité au rebond et sa capacité à finir près du cercle. Elle avait notamment joué un rôle important lors des derniers playoffs face à son ancienne équipe d’Indiana.

Déjà qualifiés pour les playoffs, les Aces (26-13) luttent désormais pour conserver leur troisième place et l’avantage du terrain au premier tour. Becky Hammon devra donc revoir sa rotation intérieure pour la fin de saison, avec notamment Cheyenne Parker-Tyus et Brianna Turner pour absorber une partie des minutes laissées vacantes.