NaLyssa Smith a joué un mauvais tour à son ancienne équipe

Cette série entre Fever et Aces marque les retrouvailles de NaLyssa Smith avec son ancienne équipe. Sélectionnée en deuxième position de la Draft 2022 par Indiana, l’ailière avait été transférée à Dallas au terme de la saison 2024 avant d’être à nouveau échangée en juin dernier pour atterrir à Las Vegas. Un transfert qui a pris tout son sens lors de ce Game 2.

En première mi-temps, NaLyssa Smith brille avec 10 points et 6 rebonds à 5/6 au tir, mais c’est en deuxième période que l’ancienne du Fever fait gonfler l’écart en faveur de Las Vegas. En moins d’une minute, elle commet deux fautes, mais Becky Hammon décide de la laisser sur le terrain. “Je n’aime pas sortir mes joueuses parce qu’elles ont fait une erreur. Je détestais ça quand j’étais joueuse. Je veux leur donner une chance de se rattraper” expliquait la technicienne de Las Vegas après la rencontre.

Une victoire signée NaLyssa Smith

Un choix bien senti de la part de Becky Hammon puisque juste après, NaLyssa Smith provoque une faute d’Aliyah Boston et réussit ses deux lancers francs alors que, sur la possession suivante, elle feinte Lexie Hull pour inscrire un panier tandis que l’arrière commet à son tour une faute.

Ces deux actions permettent aux Aces de prendre 15 points d’avance, un écart qu’Indiana n’arrive pas à combler.

“Quand Becky Hammon m’a laissée sur le terrain, je me suis dit que je devais me concentrer et ne plus commettre de faute” explique NaLyssa Smith. “Cela montre toute la confiance qu’elle place en moi.”

NaLyssa Smith finit ce Game 2 avec 18 points, un record personnel en playoffs, à 7/9 au tir et 7 rebonds dans la large victoire des Aces 90 à 68. Pour la troisième manche, la série se déplace à Indianapolis, l’occasion pour la joueuse de Las Vegas de retrouver son ancien public : “Je pense que cela va être cool. Elles ont un super public et ça va être différent d’être de l’autre côté, mais nous avons déjà joué dans ce genre d’environnement. Donc je pense que ça va bien se passer.”

Rendez-vous ce vendredi pour savoir qui du Fever ou des Aces va s’offrir une première chance de se qualifier pour les WNBA Finals.