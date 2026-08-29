Moussa Diabaté appelait tous ses coéquipiers par leur nom et prénom

Depuis son arrivée en NBA en 2022, Moussa Diabaté n’avait jamais vraiment connu la sécurité. Sélectionné en 43e position de la Draft par les Clippers, le Français avait commencé par deux saisons avec un « two-way contract », avant de connaître le même statut lors de son arrivée à Charlotte à l’été 2024.

Ses performances avaient finalement convaincu les Hornets de convertir son « two-way contract » en contrat standard en février 2025. Mais là encore, rien n’était totalement acquis puisque les saisons suivantes n’étaient pas garanties. Il lui fallait donc encore faire ses preuves.

C’est désormais chose faite. Après une saison à 7.9 points et 8.7 rebonds de moyenne en 26 minutes, Charlotte a garanti son salaire pour 2026/27, pour 2.46 millions de dollars. Pour Moussa Diabaté, c’est surtout sa première véritable sécurité contractuelle en NBA puisqu’il sait désormais qu’il sera payé pour l’intégralité de la saison.

Dans un long entretien, l’intérieur français est revenu sur le moment où il a appris que son avenir à Charlotte était assuré. L’annonce est tombée dans le vestiaire, après une victoire face aux Spurs lors de laquelle il avait également réussi une belle performance.

« C’était après le match contre les Spurs, qu’on avait gagné. J’avais aussi fait un bon match », se souvient-il. « C’est devenu officiel dans le vestiaire, quand tout le monde est rentré. C’était un bon moment. »

« J’avais tellement l’habitude de les voir dans NBA 2K »

Un soulagement forcément particulier pour un joueur qui avait passé ses premières années NBA dans une situation précaire, et qui vivait encore un rêve éveillé lors de son arrivée dans la ligue. Au point d’appeler chacun de ses coéquipiers par son nom et son prénom !

« Je ne vais pas mentir : j’avais tellement l’habitude de les voir dans NBA 2K… Du coup, il y avait John Wall et moi j’arrivais en disant : ‘Salut John Wall !’ Puis : ‘Salut Paul George ! Salut Kawhi Leonard !’ Ils me regardaient en mode : ‘Mais qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? Appelle-nous simplement John ou je ne sais quoi… Appelle-nous juste par notre prénom !’ » se souvient-il. Et cela n’a pas duré seulement quelques jours…

« Pendant les deux premières semaines, peut-être même le premier mois, j’étais là : ‘C’est complètement fou, je joue avec Paul George ! Salut Paul George !’ » répète-t-il. « Et lui me disait : ‘Mec, arrête avec ces conneries !’ Ils me regardaient en se demandant vraiment ce qui n’allait pas chez moi. »

Autre moment mémorable : le jour où il s’est retrouvé sur le parquet face à LeBron James, le joueur qui l’impressionnait le plus.

« La première fois qu’on a joué contre LeBron, je me suis dit : ‘Oh là là, on joue vraiment contre LeBron !’ Je ne dirais pas que j’étais complètement paralysé par l’admiration. C’était plutôt : ‘Waouh, c’est vraiment en train de m’arriver.’ Finalement, c’est peut-être justement ça, être impressionné par quelqu’un… »

Quatre ans plus tard, Moussa Diabaté n’est évidemment plus dans le même état d’esprit. Devenu un élément important de Charlotte, il espère désormais découvrir les playoffs avec une équipe qui les a manqués de peu la saison passée. Une perspective qui lui est apparue encore plus concrète lors des matchs décisifs de fin de saison.

« C’était un match très dur, avec énormément d’émotions. C’était la salle de Charlotte la plus remplie que j’aie jamais vue. Ça ressemblait vraiment à un match de playoffs. Je ne sais pas exactement ce que ça fait de jouer un match de playoffs, mais ça doit forcément ressembler à ça. »

Moussa Diabaté Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 8:52 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 5:49 52.6 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 17:29 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7 2025-26 CHA 73 26:01 63.1 50.0 65.9 3.7 5.0 8.7 1.9 2.4 0.8 1.0 1.0 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.