Les Hornets valident l’ultime année de contrat de Moussa Diabaté

Une bonne nouvelle à Charlotte, puisque l’on apprend par ESPN que Moussa Diabaté voit sa dernière année de contrat être garantie par ses dirigeants. L’intérieur français touchera donc 2.5 millions de dollars la saison prochaine, ce qui devrait en faire l’un des joueurs les plus rentables de la ligue.

Une belle récompense pour le Français (7.9 points à 63%, 8.7 rebonds, 1.9 passe, 1 contre, 0.8 interception en 26 minutes), certes attendue mais forcément réjouissante lorsque l’on sait qu’il a cumulé les contrats précaires à ses débuts en NBA. Peut-être qu’un joli cadeau atterrira d’ailleurs sur sa table prochainement…

« Je n’ai encore rien signé », a-t-il toutefois rappelé au cours du week-end. « Je n’ai aucune raison de me relâcher… Je continue à travailler, je fais confiance à mon travail et je laisse le reste suivre son cours. »

Le joueur le plus combatif de la NBA !

À 24 ans, Moussa Diabaté dit vouloir « élargir son jeu » cet été et au vu de ce qu’il a montré tout au long de l’exercice 2025/26, on se dit que le lauréat du Hustle Award peut clairement aborder sa prochaine saison avec enthousiasme. D’autant que la concurrence à son poste reste très modeste.

Pour cela, il faudra que toute la combativité, l’activité et l’énergie de « Moose » se traduise sur le terrain, comme ce fut justement le cas en deuxième partie de campagne 2025/26.

Car, après être devenu titulaire à plein temps à Charlotte, le groupe de Charles Lee a trouvé son rythme, n’échouant qu’en finale du play-in après avoir remporté 35 victoires en 53 matchs (66% de victoires !) en 2026.

Moussa Diabaté Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAC 22 8:52 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7 2023-24 LAC 11 5:49 52.6 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6 2024-25 CHA 71 17:29 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7 2025-26 CHA 73 26:01 63.1 50.0 65.9 3.7 5.0 8.7 1.9 2.4 0.8 1.0 1.0 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.