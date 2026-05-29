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Moussa Diabaté vise un changement de dimension : « Je veux vraiment élargir mon jeu »

Publié le 29/05/2026 à 17:54 Twitter Facebook

NBA – Vainqueur du prix de la combativité, Moussa Diabaté a gagné sa place dans le cinq des Hornets, et il est même devenu un chouchou du public de Charlotte.

moussa diabate hornets

Récompensé par le Kia Hustle Award après une saison où il s’est imposé comme l’un des joueurs symboles de ce basket presque champagne des Hornets, Moussa Diabaté ne compte pas s’arrêter là. Le pivot français veut désormais franchir un nouveau cap offensif pour s’installer durablement dans la rotation de Charlotte.

« Ce qui m’a toujours attiré chez Moussa, c’est son énergie et la façon avec laquelle il se donne à fond tous les soirs », rappelle Jeff Peterson, président de la franchise. « Dès qu’il est arrivé dans notre salle, on a senti qu’il y avait quelque chose à construire. »

Une «construction» entamée aux Clippers au bout du banc, puis poursuivie aux Hornets, et le voilà donc indispensable par ses rebonds et son énergie. Au point d’être un chouchou du public qui scande des «Moose» à chaque rebond offensif ou contre. Justement, il y a quelques années, lorsqu’il était étudiant à Michigan, il s’était imaginé en NBA avec des fans qui scandent son surnom.

« Chaque fois qu’on prononcerait mon nom, tout le monde pourrait simplement crier “Moose”. Ce serait incroyable »  se remémore-t-il. « Et maintenant que ça arrive enfin, c’est vraiment génial » reconnaît-il au Charlotte Observer. « Je suis très heureux et c’est un privilège. Je veux simplement remercier tout le monde pour tout. »

Si Diabaté s’est fait une place grâce à son activité défensive et son moteur incessant, il sait que la prochaine étape passe aussi par son développement offensif. « Je veux évidemment continuer à être très bon dans ce que je fais déjà », explique-t-il. « Mais je veux aussi prendre du poids pour mieux absorber les contacts. Être plus dangereux en attaque va me rendre meilleur et aider mes coéquipiers. Je veux être plus à l’aise avec le ballon, en transition, sur le main-à-main ou quand j’attaque le cercle. Je veux vraiment élargir mon jeu. »

Bientôt prolongé ?

Avec LaMelo Ball, l’équipe n’a pas besoin d’un créateur mais si Diabate parvient à servir de relais au poste, ça peut être utile pour tout le monde, et notamment ses shooteurs. Sans que ça rogne sur son énergie, et cette envie de courir commune.

« Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point on court », estime-t-il. « On pousse constamment le ballon et on met une pression permanente sur le cercle. Quand une équipe fatigue, elle devient souvent passive. Nous, on a réussi à conserver cette pression, qu’on gagne ou qu’on perde. »

Autre sujet : son avenir. Son contrat pour la prochaine saison n’est pas encore garanti, et ça lui permet de rester sous pression. Une fois que cette clause sera validée, sans doute que la direction lui offrira même un beau contrat cet été pour éviter qu’il ne soit free agent non protégé dans un an.

« Je n’ai encore rien signé », rappelle-t-il avec le sourire. « Je n’ai aucune raison de me relâcher… Je continue à travailler, je fais confiance à mon travail et je laisse le reste suivre son cours. »

Moussa Diabaté Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 LAC 22 8:52 51.1 50.0 62.5 1.4 0.9 2.3 0.2 0.7 0.3 0.4 0.4 2.7
2023-24 LAC 11 5:49 52.6 64.3 1.4 0.8 2.2 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 2.6
2024-25 CHA 71 17:29 59.6 0.0 59.5 2.6 3.5 6.2 0.8 1.5 0.6 0.9 0.6 5.7
2025-26 CHA 73 26:01 63.1 50.0 65.9 3.7 5.0 8.7 1.9 2.4 0.8 1.0 1.0 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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