Brandon Miller n’a pas encore le feu vert pour reprendre

La saison des Hornets ne débutera que dans quelques semaines, mais Brandon Miller a déjà un premier objectif : retrouver l’intégralité de ses moyens. Appelé à prendre davantage de responsabilités cette saison, l’ailier de Charlotte poursuit sa rééducation après avoir été opéré de l’épaule gauche le 6 mai afin de régler une instabilité qui l’avait gêné durant une partie de la saison passée.

Initialement victime d’une luxation de l’épaule gauche, Brandon Miller avait manqué 13 matchs en début d’exercice avant de retrouver les terrains. Il avait ensuite porté une protection sur cette épaule jusqu’à la fin de la saison.

« L’opération s’est bien passée, elle a été courte. Je ne me souviens pas de grand-chose », plaisante-t-il auprès du Charlotte Observer. « Dans ce processus, on veut toujours que son corps soit à 100%. Quand vous traversez une saison sans vous sentir à 100%, il faut parfois avoir le bon état d’esprit pour gérer les petits pépins physiques. »

Toujours pas autorisé à reprendre le basket

Près de quatre mois après son opération, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Brandon Miller travaille encore essentiellement à retrouver de la force et de la mobilité, et assure que son épaule répond bien.

« Ça se passe bien, vraiment bien. Je deviens plus fort », poursuit-il. « C’est tout ce que je peux demander. Plus je gagne en force, plus je retrouve de mobilité au niveau de l’épaule, et c’est le plus important. »

Reste toutefois une inconnue importante : la date de son retour sur les terrains. Brandon Miller n’a pas encore reçu le feu vert pour reprendre les activités liées au basket et n’a pas souhaité avancer de calendrier précis.

Une situation à surveiller puisque le « training camp » des Hornets débutera dans environ un mois, et que Charlotte compte beaucoup sur son ailier de 23 ans pour franchir un nouveau cap cette saison.

« Je suis toujours impatient », ajoute-t-il. « Même lorsque je ne suis pas blessé. Pouvoir être sur le terrain est toujours une chance, que je sois blessé ou en bonne santé. Une chose est importante pour moi : être disponible. »

Brandon Miller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 CHA 74 32:12 44.0 37.3 82.7 0.8 3.4 4.3 2.4 2.5 0.9 1.8 0.6 17.3 2024-25 CHA 27 34:13 40.3 35.5 86.1 0.9 3.9 4.9 3.6 2.7 1.1 2.8 0.7 21.0 2025-26 CHA 65 30:17 43.5 38.3 89.2 1.1 3.8 4.9 3.3 2.8 1.0 2.5 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.