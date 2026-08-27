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La NBA avait préparé plusieurs calendriers en attendant LeBron James

Publié le 27/08/2026 à 19:43 Twitter Facebook

En choisissant très tardivement de rejoindre Philadelphie, LeBron James a compliqué la fabrication du calendrier 2026/27. La ligue avait préparé plusieurs scénarios dans l’attente de sa décision.

LeBron JamesLa NBA avait beau anticiper, LeBron James lui a tout de même donné quelques sueurs froides cet été. En annonçant le 24 juillet son choix de rejoindre les Sixers pour son ultime défi, le « King » a obligé la ligue à revoir une partie de ses plans.

« Ce n’était pas différent parce qu’il s’agissait de LeBron James. La différence, c’était simplement le timing », explique Evan Wasch, vice-président de la NBA chargé de la stratégie et du développement du basket. « De mémoire, nous n’avions jamais eu le cas d’une superstar changeant d’équipe aussi tard, disons fin juillet. »

À ce moment-là, la confection du calendrier était déjà bien avancée. Or le départ de LeBron James de Los Angeles vers Philadelphie a immédiatement créé de nouvelles affiches à mettre en valeur.

Un effet domino sur tout le calendrier

« Quand Philadelphie va-t-il jouer chez les Lakers pour ce qu’on appelle le match du retour de LeBron ? », prend pour exemple Evan Wasch. « Nous organisons les road-trips autour de ces déplacements à travers le pays, ce qui détermine quand Philadelphie va partir sur la côte Ouest. Et cela a ensuite un effet domino sur le reste du calendrier télévisé, puis sur l’ensemble du calendrier. »

La NBA a finalement placé ce Lakers – Sixers le 25 décembre, au cœur du programme de Noël.

Établir les 1 230 rencontres sur environ 180 soirées ressemble, selon Evan Wasch, au « plus grand problème mathématique du monde ». La NBA travaille avec plus de 3 000 contraintes, entre les « back-to-backs », les déplacements, la santé des joueurs, les besoins des franchises et ceux des diffuseurs.

D’où les précautions prises pendant l’attente de LeBron James. « Nous faisions tourner différents scénarios pour anticiper toutes les issues possibles », révèle Evan Wasch. « Mais recevoir une information comme celle-là aussi tard dans le processus constitue forcément une perturbation. »

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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