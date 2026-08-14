Calendrier NBA 2026/27 : les dates à ne pas manquer

La NBA a dévoilé l’intégralité de son calendrier pour la saison 2026/27. Entre les retours de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee, Jaylen Brown à Boston ou LeBron James à Los Angeles, plusieurs dates sont déjà à entourer en rouge.

Après avoir dû patienter jusqu’au choix de LeBron James de rejoindre Philadelphie pour finaliser certains de ses rendez-vous majeurs, la NBA a dévoilé jeudi les 1 230 rencontres de sa saison régulière 2026/27.

Le coup d’envoi sera donné le 20 octobre, avec d’abord un duel entre Boston et Detroit, les deux meilleures équipes de l’Est la saison passée. Mais les regards seront surtout tournés vers le Madison Square Garden, où les Knicks recevront leurs bagues de champions avant d’accueillir les Sixers de LeBron James et Jaylen Brown.

La soirée se terminera par un choc entre Oklahoma City et San Antonio, revanche de la dernière finale de conférence Ouest remportée par Victor Wembanyama et les Spurs.

LeBron James retrouvera les Lakers à Noël

Forcément, le nouveau numéro 23 des Sixers sera l’un des fils rouges du calendrier. LeBron James retrouvera d’abord Cleveland le 6 novembre, pour la première fois avec le maillot de Philadelphie. Il se rendra ensuite à Miami le 30 janvier, avant un rendez-vous beaucoup plus symbolique : son retour à Los Angeles.

Celui-ci aura lieu le 25 décembre, puisque les Sixers affronteront les Lakers à la Crypto.com Arena pour Noël. Une rencontre qui pourrait notamment permettre au « King » d’affronter son fils Bronny James, et ce serait une première dans l’histoire de la NBA.

On le savait depuis mardi, le programme de Noël proposera comme toujours cinq affiches, avec également la revanche des dernières Finals entre New York et San Antonio au Madison Square Garden. Miami affrontera Boston, Oklahoma City défiera Minnesota tandis que Golden State recevra Denver.

Jaylen Brown de retour au TD Garden

Autre retour particulièrement attendu : celui de Jaylen Brown à Boston. Transféré aux Sixers cet été en échange notamment de Paul George et de plusieurs choix de Draft, le MVP des Finals 2024 retrouvera d’abord les Celtics à Philadelphie le 10 novembre.

Mais le véritable rendez-vous aura lieu le 21 janvier au TD Garden.

Après dix saisons à Boston et un titre NBA, Jaylen Brown devrait recevoir un accueil chaleureux de la part du public. D’autant que son départ n’était pas lié à une demande de transfert de sa part et que de nombreux supporters avaient mal vécu la décision des Celtics de l’envoyer chez un rival de division.

LeBron James sera évidemment également présent, ajoutant encore un peu plus de piment à ce Boston – Philadelphie.

Le 28 janvier, Giannis retrouve Milwaukee

Une semaine plus tard, ce sera au tour de Giannis Antetokounmpo de retrouver son ancienne maison.

Le 28 janvier, Miami se déplacera à Milwaukee pour le premier retour du « Greek Freak » au Fiserv Forum. Un rendez-vous forcément particulier après treize saisons sous le maillot des Bucks, deux titres de MVP et surtout le titre NBA décroché en 2021.

La rencontre aura une autre dimension avec les retrouvailles entre Bam Adebayo et Tyler Herro. Ce dernier avait été envoyé à Milwaukee, avec Kel’el Ware et Jaime Jaquez Jr., dans le transfert de Giannis. Les deux anciens coéquipiers avaient ensuite eu une altercation durant la Summer League à Las Vegas.

Le «match retour», prévu le 4 février à Miami, permettra cette fois à Herro, Ware et Jaquez de retrouver leur ancienne salle.

LaMelo Ball à Charlotte en février

La NBA a également réservé deux dates pour les retrouvailles entre LaMelo Ball et Charlotte. Transféré à Minnesota cet été, l’ancien visage des Hornets affrontera son ancienne franchise le 29 janvier chez les Wolves. Mais c’est surtout le 15 février qu’il faudra surveiller, lorsqu’il reviendra jouer à Charlotte.

Un autre meneur retrouvera son ancienne équipe bien plus tôt puisque Trae Young se rendra à Atlanta avec Washington dès le 6 novembre. Il avait déjà retrouvé la State Farm Arena la saison passée après son transfert aux Wizards, mais sans pouvoir jouer en raison d’une blessure.

Cette fois, sauf pépin physique, il disputera donc son premier match à Atlanta sous un autre maillot après plus de sept saisons chez les Hawks.

Les nouvelles stars se donnent rendez-vous en 2027

Le calendrier permettra aussi de suivre les débuts de la très attendue cuvée 2026 de la Draft. Premier choix, AJ Dybantsa effectuera ses grands débuts avec Washington le 21 octobre face à Milwaukee. Son premier duel en saison régulière avec le numéro 2 de la Draft, Darryn Peterson, aura lieu le 27 février à Utah, avant une revanche le 6 mars dans la capitale fédérale.

Autre date à retenir pour Dybantsa : le 11 mars à Dallas, pour son premier affrontement avec Cooper Flagg. Un duel entre les deux derniers premiers choix de la Draft.

Enfin, la NBA Cup connaîtra son épilogue le 11 décembre, avec une nouveauté puisque la finale quittera Las Vegas pour se disputer au mythique Hinkle Fieldhouse d’Indianapolis, l’antre de l’université de Butler.

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