Les Raptors vont retirer le numéro 7 de Kyle Lowry en janvier

Les Raptors avaient déjà annoncé que le numéro 7 de Kyle Lowry allait rejoindre le plafond de la Scotiabank Arena. Il restait simplement à connaître la date de la cérémonie et Toronto vient de la fixer au 10 janvier prochain, après la réception des Sixers !

Un adversaire forcément symbolique pour le natif de Philadelphie, qui a terminé sa carrière NBA sous le maillot des Sixers avant de signer un contrat symbolique d’une journée avec Toronto cet été pour officiellement prendre sa retraite comme Raptor.

« J’attends ce moment depuis des années », explique le champion NBA 2019. « J’ai toujours dit que Toronto était chez moi et que je prendrais ma retraite comme Raptor. Voir mon numéro 7 monter au plafond de cette salle va représenter énormément pour moi. Nous avons construit quelque chose de spécial ici, avec mes coéquipiers, l’organisation, la ville, les fans et tout le Canada. Nous sommes devenus champions ensemble et pouvoir partager cette soirée avec eux tous, ainsi qu’avec ma famille, va énormément compter pour moi. »

Trois soirées pour célébrer le « GROAT »

Pour l’occasion, les Raptors ont carrément prévu tout un week-end de fête autour de celui qu’ils présentent comme le « GROAT », soit le « Greatest Raptor Of All Time ». Les festivités débuteront le 7 janvier face aux Wolves, se poursuivront le lendemain contre le Jazz, avant la cérémonie du 10 janvier.

Après neuf saisons passées à Toronto, de 2012 à 2021, Kyle Lowry deviendra seulement le deuxième joueur de l’histoire de la franchise à voir son numéro retiré. Il rejoindra ainsi Vince Carter, dont le numéro 15 avait été envoyé au plafond de la Scotiabank Arena en novembre 2024.

Six fois All-Star avec Toronto, Kyle Lowry a participé à sept campagnes de playoffs et deux finales de conférence, avec comme point culminant le premier titre NBA de l’histoire des Raptors en 2019. Il reste également le meilleur passeur (4 277), intercepteur (873) et shooteur à 3-points (1 518 réussites) de l’histoire de la franchise.