Le numéro 7 de Kyle Lowry va vite rejoindre le plafond de Toronto

Kyle Lowry dans la grande histoire des Raptors. Pas seulement comme champion NBA 2019 ou comme meilleur joueur de l’histoire de la franchise, mais aussi au plafond de la Scotiabank Arena. Toronto a ainsi annoncé que son numéro 7 serait retiré durant la saison 2026/27, à une date qui sera fixée après la publication du calendrier.

Un honneur rare dans l’histoire de la franchise canadienne puisque seul le numéro 15 de Vince Carter avait jusque-là été retiré. En signant un contrat d’un jour (le 7 juillet, en clin d’oeil à son numéro aux Raptors…) avec Toronto pour officialiser sa retraite, Kyle Lowry savait donc qu’il bouclait la boucle de la plus belle des manières.

« C’est chez moi, et Toronto sera toujours chez moi », a-t-il réagi. « Ensemble, nous avons construit quelque chose de spécial ici, et ensemble, nous sommes devenus champions. J’ai toujours dit que je prendrais ma retraite comme Raptor, et pouvoir le faire aujourd’hui représente tout pour moi. »

Parmi les propriétaires du Toronto Tempo

Pour Bobby Webster, la décision allait de soi. « Kyle, c’est les Toronto Raptors », a résumé le GM. « Il a créé une identité que nous essayons de défendre chaque fois que nous entrons sur le terrain : jouer dur, jouer pour gagner, pour ses coéquipiers, pour Toronto et pour le Canada. Mettre son corps en jeu, provoquer un passage en force, plonger sur un ballon… Toutes ces petites choses qui ne se voient pas toujours dans la feuille de stats. »

Arrivé en 2012, Kyle Lowry a incarné l’âge d’or de Toronto : sept qualifications consécutives en playoffs, deux finales de conférence et surtout le premier titre de l’histoire du club, en 2019. Six fois All-Star avec les Raptors, il est le leader historique de la franchise aux passes (4 277), interceptions (873) et tirs à 3-points inscrits (1 518).

Avant la cérémonie officielle, Toronto lui consacrera déjà un week-end d’hommages en septembre, avec un tournoi de golf caritatif, une fête populaire et une soirée de gala. Puis viendra le moment le plus symbolique : ce numéro 7 suspendu pour toujours, juste à côté de la bannière de champion 2019 qu’il a contribué à offrir à la ville.

Et Kyle Lowry ne disparaîtra pas totalement du paysage sportif local puisqu’il a également rejoint, avec son épouse Ayahna Cornish-Lowry, le groupe de propriétaires du Toronto Tempo, la nouvelle franchise WNBA de la ville.

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 17:30 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 25:29 43.2 25.7 69.8 0.5 2.5 3.0 3.6 2.3 1.1 1.5 0.3 9.6 2008-09 HOU 28 21:43 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2008-09 MEM 49 21:51 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2009-10 HOU 68 24:17 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34:10 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32:08 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 29:42 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36:14 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 TOR 70 34:29 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 TOR 77 37:02 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 TOR 60 38:03 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 TOR 78 32:11 42.7 39.9 85.4 0.8 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.3 0.2 16.2 2018-19 TOR 65 34:03 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.2 2019-20 TOR 58 36:10 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.4 19.4 2020-21 TOR 46 34:48 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.3 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 33:51 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31:14 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 2023-24 MIA 37 28:02 42.6 38.5 83.3 0.7 2.8 3.5 4.0 2.5 1.1 1.4 0.4 8.2 2023-24 PHI 23 28:23 44.4 40.4 84.8 0.4 2.4 2.8 4.6 2.3 0.9 1.4 0.3 8.0 2024-25 PHI 35 18:50 35.0 33.0 81.8 0.3 1.6 1.9 2.7 1.8 0.9 0.6 0.3 3.9 2025-26 PHI 14 8:26 16.0 16.0 83.3 0.0 0.6 0.6 0.8 0.6 0.1 0.3 0.1 1.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.