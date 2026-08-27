Draymond Green prévient que le grand Klay Thompson n’existe plus

Pour commenter son arrivée en Floride, évoquer ses ambitions collectives mais surtout individuelles, Klay Thompson a parlé d’une « saison de rachat », afin de « montrer que je peux encore contribuer à la victoire, de manière régulière ».

Il faut dire que son expérience à Dallas a été décevante et que l’arrière n’est évidemment plus celui de ses grandes années aux Warriors. C’est justement ce qui inquiète Draymond Green, qui refuse de voir les attentes grimper démesurément autour de son ancien coéquipier.

« Je n’aime pas que chacun en fasse des tonnes en disant que Klay arrive au Heat, comme si c’était le Klay de 2018. Je n’aime pas ça car j’ai le sentiment que tout le monde cherche à faire échouer Klay. Arrêtons de faire comme si le Klay de 2017 arrivait à Miami », explique, dans son podcast, l’ancien coéquipier du quadruple champion NBA.

Forcément, si l’on attend de Klay Thompson qu’il retrouve à Miami des performances d’All-Star comparables à celles de ses meilleures années à Golden State, la déception risque d’être grande.

« Il ne faut pas s’attendre à voir le Klay de 2017, pour ensuite, quand ça ne sera pas le cas, pouvoir le critiquer. Il sera dans sa 16e année, on connaît les blessures qu’il a eues », rappelle Draymond Green. « Oui, il va mettre des tirs car il peut faire ça les yeux fermés. Même à 60 ans, il mettra des tirs. Mais ne le montez pas pour pouvoir après le descendre. »

« J’aimerais que les médias sportifs en parlent comme de l’arrivée de Ray Allen à Miami »

Dès lors, quelle serait la bonne manière d’analyser cette signature ?

« J’aimerais que les médias sportifs en parlent davantage comme de l’arrivée de Ray Allen à Miami. C’est le rôle que j’attends de la part de Klay », répond celui qui a prolongé cet été à Golden State.

En 2012, lui aussi sur la fin de sa carrière, Ray Allen avait quitté Boston et une place de titulaire pour rejoindre le banc de Miami, champion en titre, aux côtés de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh. Il allait notamment inscrire, lors du Game 6 des Finals 2013 face aux Spurs, l’un des tirs les plus célèbres de l’histoire de la NBA.

Une comparaison déjà évoquée par Klay Thompson lui-même, qui n’a jamais caché son admiration pour le double champion NBA (2008 et 2013) et ancien détenteur du record du nombre de paniers à 3-points inscrits en carrière.

« Bien sûr que j’aime ces comparaisons. J’adore Ray Allen. J’ai des frissons dès que je me retrouve dans la même phrase que Ray. Si on m’avait dit ça lors de ma saison rookie, jamais je n’y aurais cru », avait réagi l’ancien joueur de Dallas lors de sa conférence de presse.

« Il a inscrit un des plus grands shoots de l’histoire de la NBA et je le fais encore à l’entraînement, en reculant dans le coin, comme il l’a fait dans le Game 6 des Finals 2013. J’accueille avec plaisir ces comparaisons. Je ne dirai jamais que je suis meilleur que Ray, que je suis plus complet que lui, mais rien que d’être dans la même phrase que lui, c’est énorme et c’est un honneur. »

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GS 66 24:22 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GS 82 35:48 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GS 81 35:24 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GS 77 31:53 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GS 80 33:20 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GS 78 35:15 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GS 73 34:18 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GS 78 34:00 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GS 32 29:24 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GS 69 33:02 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GS 77 29:40 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27:18 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 69 21:42 39.3 38.3 76.6 0.3 1.8 2.1 1.4 1.0 0.5 0.9 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.