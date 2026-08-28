Klay Thompson prêt à se confronter à la discipline de fer du Heat

« Je suis content d’avoir cinq semaines pour me préparer vraiment à la façon de faire de Miami ». Klay Thompson sait que le plus dur reste à venir. Après s’être engagé avec Miami, l’arrière a effectué sa toute première conférence de presse mardi, confiant que son choix de rejoindre la Floride était rapidement devenu une évidence.

A 36 ans et avec quatre titres de champion NBA en poche, Klay Thompson reste affamé de victoires et sait les efforts qu’il devra consentir pour répondre aux attentes du Heat. La préparation physique s’annonce intense mais le fils de Mychal Thompson en a vu d’autres, notamment après ses graves blessures au genou en 2019 puis au tendon d’Achille en 2020, qui l’avaient éloigné des terrains pendant plus de deux ans.

Un travail différent avec l’âge

« Pour moi, ces blessures appartiennent au passé et je n’y pense même plus. C’est agréable de pouvoir simplement entrer sur le terrain et jouer l’esprit libre », a-t-il rappelé. « Je dois remettre mon tapis de course en marche, mais je suis vraiment impatient d’être poussé à un niveau de condition physique qui, je le sais, me sera très bénéfique pour la saison à venir. Beaucoup de joueurs m’ont prévenu que ça allait être très dur, mais j’aime bien ce genre de défis. J’ai déjà traversé des épreuves bien plus difficiles. Par exemple, revenir après ces blessures a été plus dur que n’importe quel exercice de conditionnement physique ou match auquel j’ai dû participer. Dans un sens, même si c’est un peu étrange, ces blessures m’ont préparé à affronter l’inconfort et les moments difficiles. Du coup, maintenant, je les affronte de front et je les accepte. »

Avec le temps, Klay Thompson a appris à mieux connaître son corps et à adapter son travail pour compenser les années qui passent. Cette préparation intensive est surtout le prix à payer pour traverser les 82 matchs de saison régulière et arriver encore frais au printemps, lorsque les choses sérieuses commenceront.

« Quand on prend de l’âge, il faut s’entraîner différemment. La charge de travail sur le terrain n’est peut-être plus la même qu’avant, mais c’est surtout le travail en salle de musculation, à la table de massage et l’entretien physique qui sont essentiels pour rester performant à ce stade de ma carrière », a-t-il ajouté. « Donc, je m’investis toujours autant qu’il y a dix ans. Je le fais juste différemment. Je continue à prendre mes tirs. Pour moi, le basket, c’est facile. J’adore jouer, donc c’est la partie facile. Mais c’est tout le reste qui fait de toi un grand joueur (…). Je sais qu’ils sont très exigeants avec leurs joueurs en matière de condition physique, et ça m’a vraiment donné envie de venir ici, car ça va énormément m’aider dans mon jeu, d’être dans la meilleure forme possible. »

Impressionné par Pelle Larsson

S’il a déjà pu échanger avec son ancien coéquipier Andrew Wiggins, mais aussi avec Bam Adebayo et Davion Mitchell, l’intersaison lui a également permis d’en apprendre davantage sur Pelle Larsson, qu’il a croisé cet été en Espagne au complexe du « Sanctuaire », bâti par le syndicat des joueurs NBA.

Le Suédois, particulièrement en forme, lui a ainsi offert un premier aperçu de ce qui l’attend à la rentrée.

« En fait, j’ai vu Pelle en Espagne au Sanctuaire et j’ai pu voir son éthique de travail. Je ne savais pas encore que j’allais être son coéquipier, mais j’avais été vraiment impressionné par le temps qu’il passait à la salle chaque jour. Je me disais que ça ressemblait bien à un joueur de Miami. Son éthique de travail m’a beaucoup encouragé et donc j’ai hâte de faire connaissance avec mes nouveaux coéquipiers. »

Le compte à rebours est désormais lancé puisque Miami débutera son camp d’entraînement le 29 septembre…

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GS 66 24:22 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GS 82 35:48 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GS 81 35:24 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GS 77 31:53 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GS 80 33:20 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GS 78 35:15 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GS 73 34:18 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GS 78 34:00 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GS 32 29:24 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GS 69 33:02 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GS 77 29:40 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27:18 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 69 21:42 39.3 38.3 76.6 0.3 1.8 2.1 1.4 1.0 0.5 0.9 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.